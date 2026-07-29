Megjelent az Új Ember 2026. augusztus 2-i száma

A lap vezető interjújában a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandesh ferences szerzetessel olvasható beszélgetés.

Az indiai származású testvér az ausztriai ferences rendtartomány tagja. Úgynevezett „Franzluencer”, aki feladatának a digitális evangelizációt tartja: mintegy 1,6 millió követőhöz szól a közösségi médiában, ferences lelkülettel.

Manuel testvér keresztény szemmel vizsgál meg égető kérdéseket; a rap műfajában énekel Jézusról és a szentekről, és „Nevetni szabad!” mottóval önironikus vicceket mesél. Vallja, hogy az embereket nem téríteni kell, hanem hidakat építeni feléjük; kreativitással, örömmel és emberséggel szólni hozzájuk, mert Jézust elsősorban az életünkön keresztül oszthatjuk meg másokkal.

A búcsúszentlászlói kegytemplomban Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be szentmisét július 26-án, a nagyszülők zarándoklatán. A nagyszülők és idősek világnapjához kötődő búcsúi szentmiséről szóló képes riportunkban az ünnep lelkülete is megelevenedik.

Lapunk munkatársa egy igazi ünnepen volt jelen a budapesti Szent István-bazilikában: ezeregyszáz hallgató vehette át diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának (PPKE BTK) diplomaátadóin, melyeket július 23-án és 24-én tartottak a bazilikában. Kuminetz Géza rektor a jámborság jelentőségéről beszélt, amely által gazdagabbnak látható a valóság, Birher Nándor dékán pedig azt hangsúlyozta, hogy a tudás akkor válik értékké, ha birtokosa „az út, az igazság és az élet” iránytűjével él.

Kiemelt tartalomként ajánljuk Olvasóink figyelmébe a Balaton partján tartott szentmisét. A Magyar Örökség díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar július 10. és 16. között tizenharmadik alkalommal vett részt a Balatoni Csillagösvény Missziós Körúton. Esténként Böjte Csaba OFM különböző helyszíneken mutatott be szentmisét. A kórus a liturgiákon zenei szolgálatot látott el, majd koncertet adott. Július 15-én este a Csillagösvény balatonfüredi, Koloska-völgyi helyszínére látogattunk el.

A Mértékadó vezető anyagában a felújított esztergomi Keresztény Múzeum újrarendezett állandó kiállítására invitáljuk Olvasóinkat.

Az esztergom-vízivárosi plébániatemplomban június 30-án ünnepélyesen megnyitották a felújított esztergomi Keresztény Múzeum újrarendezett állandó kiállítását. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonában álló országos képtár Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, amely több mint tízezer műtárgyat őriz. A beruházás a főegyházmegye háromszázmillió forint összegű támogatásával valósult meg. A múzeum modernizált kiállítási térrel és új koncepcióval várja a látogatókat. A termek berendezését Kontsek Ildikó igazgató és Sarkadi Nagy Emese művészettörténész, az intézmény munkatársa elképzelései alapján valósították meg. Bodnár Dániel írása csalogat esztergomi látogatásra a megújult múzeumban.

Állandó szerzőnk, Mészáros Ákos jóvoltából útra kelhetünk az Isztriai-félszigetre, ahol Trieszt, Pula, Rovinj települések kulturális kínálatát fedezhetjük fel.

Halmai Tamás, érzékeny tollú és szívű szerzőnk jóvoltából recenziót olvashatunk a Visszavonult a szél – Iancu Laura versei és Mohi Sándor fotói című kötetről.

Magyar Kurír