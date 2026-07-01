Megjelent az Új Ember 2026. július 5-i száma

Búcsúzunk Michael Wallace Banach érsektől, Magyarország apostoli nunciusától, akit XIV. Leó pápa május 14-én Argentína apostoli nunciusává nevezett ki. Michael Wallace Banach megbízatása hazánkban hamarosan véget ér. Interjúnkban az itt töltött négy évről kérdeztük a pápai küldöttet.

A budapesti prímási palotában június 26-án vette át a Parma Fidei – Hit Pajzsa díjat Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs SJ, a Hit Pajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt: Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg.

Ternyák Csaba egri érsek június 20-án az egri bazilikában áldozópappá szentelte Łukasz Bernard Urych diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztie Balázs és Jan Marek Bryska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. Łukasz Bernard Urych a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak.

Javában tart a szünidő. A vakáció időszakának szülői kihívásairól beszélgettünk Szikora Virággal, aki hatgyermekes édesanya; férjével kamaszokat is nevel. Magyar–angol szakos tanárként indult, majd váltott, és a pszichodráma kreatív világában folytatta pályáját. A Magyar Pszichodráma Egyesületnél végzett; felnőttekkel, gyerekekkel és tizenévesekkel is foglalkozik. Jelenleg – saját vállalkozása mellett – a Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálatnál dolgozik. A szakember szerint a nyári időszakra is igaz a mondás: a hátunkkal nevelünk. Vagyis mindegy, mit mondunk, mibe feszülünk bele, az a fontos, ahogyan élünk. „Amikor annak idején a szentendrei Ferences Gimnáziumba felvételiztem, Teodóz atya azt a kérdést tette fel, hogyan tudjuk a leginkább továbbadni a hitünket. Nem tudtam a választ, ezért kisegített: példamutatással” – vallja Szikora Virág.

Zsúfolásig megtelt június 27-én az esztergomi bazilika: négyezer szlovák zarándok, számosan népviseletbe öltözve, velük két szlovák püspök érkezett a Szepesi Egyházmegye alapításának 250. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségre. Sokan már az éjszaka közepén útnak indultak, mások előző nap érkeztek Magyarországra. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka František Trstenský szepesi püspök volt; a jelenlévőket pedig Erdő Péter bíboros, prímás köszöntötte, Schrankó László tolmácsolásával. František Trstenský homíliájában emlékeztette a jelenlévőket: „a mai Szepesi Egyházmegye évszázadokon át az Esztergomi Főegyházmegye része volt, ezért különleges jelentőségű, hogy a jubileumi zarándoklat éppen Esztergomba vezetett vissza”.

A Mértékadó kulturális mellékletben interjút olvashatnak Rudolf Mihály Ybl- és Kós Károly-díjas építésszel. Nemrég ért véget a Bél-kő lábánál fekvő, erdő övezte bélapátfalvi Nagyboldogasszony-templom átfogó, tudományos igényű renoválása, valamint elkészült az – időközben ugyancsak kutatott – egykori ciszterci kolostor romjaitól nem messze kialakított látogatóközpont is. Május 30-án Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a felújított templomot, és ünnepi szertartás keretében felszentelte a főoltárt, amelybe Néri Szent Fülöp ereklyéjét helyezték el. A csaknem nyolcszáz éves apátság történetéről, múltjáról és ígéretesnek látszó életre keléséről a munkálatokat irányító „regionalista” építésszel beszélgetett Pallós Tamás.

Idén megemlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójáról. A Méry Ratio Kiadó ebből az alkalomból megjelentette a fejedelem Vallomásainak és Emlékiratainak új, magyar nyelvű kiadását. E művek utoljára 1979-ben jelentek meg együtt, a Szépirodalmi Könyviadó Magyar Remekírók sorozatában, Hopp Lajos gondozásában. A Méry Ratio Kiadó most a szövegek eredeti tagolásának megfelelően, önálló kötetekben adja közre a Vallomások három könyvét, illetve az Emlékiratokat, Szepes Erika és Vas István klasszikussá vált fordításának revideált változatában. Egy ötödik kötetben pedig tanulmányokat olvashatunk a két műről. A könyvekről és általuk Rákóczi Ferenc lelkivilágáról Bodnár Dániel ír a Mértékadóban.

A Nézőpont rovatban Baranyai Béla különösen is időszerű témát választott. „Idén több mint egy hónapon át tart a világbajnokság. A fociszeretők szó szerint éjjel-nappal nézhetik a meccseket.” A filmes jegyzetben ezúttal a futball témájához kapcsolódó dokumentumfilmek kerülnek terítékre – a kritikus asztalára.

Magyar Kurír