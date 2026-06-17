Megjelent az Új Ember 2026. június 21-i száma

Húsz éve nemzeti kegyhely Mátraverebély-Szentkút. Egymást érik a hálatáblák a templom falain, hosszú sorban várakoznak a hívek a gyóntatásra, gyalogos zarándokok ereszkednek le a Cserhát dombtetőiről. Mátraverebély-Szentkút, a búcsújárók kedvelt úti célja kiengesztelődésre és hálára hív.



Interjúnkban Orosz Lóránt OFM, a kegyhely igazgatója a közösségi hit megéléséről, a hagyományos vallásosságról, a csodákról és a lelki gyógyulás útjáról beszél.

Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 13-án a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyházban áldozópappá szentelte Csupor Márton és Fábián András Barna diakónusokat. Lapunkban bemutatjuk a szentelteket, akikkel a hivatásukról, az életük alakulásáról, Istennel való kapcsolatukról beszélgettünk.

Sok fiatalnak a nyár csúcspontját jelenti a HEGY, azaz a Hittel az Egyetemen Keresztény Gólyatábor, melyet idén augusztus 10. és 15. között rendeznek meg Szolnokon. A frissen érettségizett vagy a felsőoktatásba készülő fiatalok jelentkezését július 24-e éjfélig várják. A felejthetetlen élményt nyújtó gólyatáborról az egyik fő szervezővel, Palánki Orsolyával és Katona Borbála szervezővel beszélgettünk. További tájékoztatás és jelentkezés a táborba: https://www.hittelazegyetemen.hu

Lapunkban folytatjuk Patsch Ferenc SJ, a Pápai Gergely Egyetem professzorának XIV. Leó pápa első enciklikájáról szóló elemzését.

A Mértékadó kulturális mellékletben interjút közlünk Virágh András Gábor orgonaművész-zeneszerzővel. „Az utolsó éjszakáját / Társaival tölti el, / És szétosztja vacsoráját / Törvény s szokás rendivel, / A tizenkét tanítványnak / Önmagát szolgálja fel. // Mert Krisztus szent szózatán a / Vére borrá változott, / Kenyér lett a hús szavára, / S ha ésszel fel nem fogod, / Tiszta szív tanúságával / S hittel kipótolhatod.” Aquinói Szent Tamás Pange linguájának „lelke” ez a néhány sor – annak a himnusznak, amelyből Virágh András Gábor komponált oratóriumot. Az Artisjus immár 26. alkalommal díjazta a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket, és Az Év Komolyzenei Műve címet idén ez az alkotás nyerte el. Az orgonaművész zeneszerző az interjúnkban a teremtés, az alkotás rejtelmeiről beszél.

Mészáros Ákos művészettörténeti tablója, értő elemzése az Apokalipszis – Bibliai jövendölések Dürertől Kondor Béláig című kiállításról szól. Néhány sor az írásból: „Kondor rézkarcán megjelenik a 20. századi ember összes szorongása, különösen, hogy ez a műve az 1956-os forradalom napjai után készült. Közvetlenül semmit sem lehetett megfogalmazni, ezért csak áttételesen, utalásként ábrázolhatta a művész a kor aktuális problémáit.” A tárlat Budapesten, a Szépművészeti Múzeum Grafikai kiállítóterében látható szeptember 20-áig, minden héten csütörtöktől vasárnapig.

A Mértékadóban bemutatjuk a Tudatos Nyugdíjas kártyát. Nincs egyetlen helyes út a nyugdíjba vonulásban. Azonban érdemes tudatosan felkészülni rá. A gondolkodásban segít a Tudatos Nyugdíjas kártya. Rendelhető a kiadónál: www.nemcsakkartya.hu. Megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V., Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig).

A Nézőtér rovatban hosszabb-rövidebb elemzéseket, értékeléseket olvashatunk az elmúlt fél év filmsorozatairól.

Magyar Kurír