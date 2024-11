Megjelent az Isten szava minden napra 2025 című kötet

A szerző így ír a könyv előszavában: „Az Isten szava minden napra 2025-ös kötetének borítóján látható ikon az asszonyokat ábrázolja, akik a sírhoz mennek, hogy végső kegyeletet gyakoroljanak az iránt a különleges mester iránt, akit három éven át szerettek, követtek és segítettek. Miután hallatlan erőszak végzett vele, most ott fekszik egy újonnan kivájt sírban, amelyet nehéz kő zár le. Ám az asszonyok nem képesek elszakadni tőle. Íme, úgy látjuk őket, mint akik zarándokként keresik föl Jézust még holtában is. Micsoda leckét adnak nekünk, akik, még mint feltámadottat is csak ímmel-ámmal követjük őt!

Amikor kezünkbe vesszük ezt a kötetet, akkor az ikonon látható asszonyok nyomába szegődünk. Igen, mert kinyitni és olvasni a Szentírást annyi, mint találkozni az Úrral, aki úgy szól hozzánk, ahogyan ezekhez az asszonyokhoz szólt, amikor a sírhoz értek, és a két angyal hangját hallották: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. (Mt 28,7) Vigasztalni mentek, és vigasztalást nyertek; végső búcsút akartak venni, és új küldetést kaptak. Ettől a pillanattól kezdve nemcsak az ő történetük, hanem az egész emberiség történelme is megváltozott.

Az Isten szava minden napra 2025 összefonódik a szentévvel… Feltétlenül el kell indulni a lelki újjászületés útján, hogy a társadalmak növekedjenek emberségben, szeretetben és testvériségben. Ferenc pápa hangsúlyozza: a reménynek – ahhoz, hogy szilárd legyen, és ne csak üres kívánság maradjon – a szeretetre, az egyének és a népek közötti új és kreatívabb közelségre kell épülnie. Egyrészt mindnyájunknak azon kell fáradoznunk, hogy megfékezzük az emberek és a népek között újraéledő erőszakot. Másrészt sürgősen erősítenünk kell azt a tevőleges szellemiséget, amelyben képesek vagyunk közel maradni a legszegényebbekhez – legyenek azok egyének, csoportok vagy egész országok –, és szorosabbra fűzni a testvéri kötelékeket mindenki között.”

Vincenzo Paglia Isten szava minden napra 2025 című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír