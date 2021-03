Megjelent az Új Ember 2021. április 4–11-i húsvéti száma

Húsvéti dupla lapunkban Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát mai világunkról, mai aggodalmainkról ír vezércikkében. Mégis bíztat: „A húsvéti evangéliumban a félelem átadja helyét az örömnek. Most felénk is kiáltja az angyal: Ne féljetek! Krisztus feltámadt, és ő velünk van, velünk lesz ezután is. Isten új egének és új földjének a kapuja feltárul: Jézus lép át rajta, és velünk együtt, általunk akar új arcot adni a teremtett világnak. Arra bátorít, hogy járjunk magabiztosan és emelt fővel.”

A Szent József-évben az apaságról kérdeztük Csókay András orvosprofesszort és a nagycsaládos Dabóczi Kálmánt, a Hetvenkét Tanítvány mozgalom vezetőjét. Az Amoris laetitia-családév apropóján pedig nevelőszülőkkel, valamint sérültséggel élő gyermeket nevelő szülőkkel beszélgettünk.

Riportot olvashatnak a két évtizedes múltra visszatekintő ferences fenntartású gyöngyösi Autista Segítő Központban zajló életről, a Katolikus Karitász ormánsági szociális, felzárkóztató programjairól és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységéről a járvány idején.

Afrikai missziójáról beszélgettünk Balog Mártával, a Nyolc Boldogság közösség tagjával és a hivatásáról Patsch Ferenc jezsuita szerzetessel, teológussal.

A Szentföldről Vértesaljai László SJ és Korzenszky Richárd OSB írt történelmi távlatú, mégis személyes hangú jegyzetét olvashatják.





A Mértékadó kulturális mellékletben beszélgetést olvashatnak Herendi Gáborral, a The passion rendezőjével. The passion – Ezt a címet viseli az a műfaját tekintve egyedülálló, bibliai szenvedéstörténetet feldolgozó szuperprodukció, amely 2006-ban indult hódító útjára, s amely Manchester, Amsterdam, Rotterdam, Hága és New Orleans után idén húsvétkor Budapestre, illetve április 4-én, 19 órakor a hazai tévéképernyőkre is megérkezik. A rendhagyó előadásról, amelynek az Új Ember a médiatámogatója, Herendi Gábor rendezőt kérdeztük.

S még mindig a filmeknél maradva, Joana Ribeiro portugál színésznővel videohíváson keresztül beszélgettünk ígéretesen alakuló filmes karrierjéről és a Fátima című tavaly bemutatott, a hit kérdését körüljáró történelmi alkotásról, amelyben Szűz Máriát játssza. A huszonkilenc éves színésznő a klasszikus filmekről, moziba járásról és a világjárvány hatásairól is beszélt a lapunknak.

A meghatározó német protestáns közeg ellenére a lutheránus gyökerű Richard Wagner egész életében vonzódott Itáliához, Dél- Európához, művei tanúsága szerint a germán legendáriumon túl leginkább a Mediterráneum katolikus kultúrköréhez. Mindez korai témaválasztásaiban, végül hattyúdalában, a hosszú éveken át előkészített, lassan kiforró Parsifalban egyértelműen megmutatkozott. Az örökbecsű műről Pallós Tamás írt jegyzetet.

Szép új világ. A klasszikus regényről és filmről írt Baranyai Béla a Nézőtér rovatban, elgondolkodva a jövőről, és a jövő iránti közös felelősségünkről.

Minden kedves Olvasónknak áldott, boldog Húsvéti ünnepeket kívánunk!



Magyar Kurír