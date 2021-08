Megjelent az Új Ember 2021. augusztus 8-i száma

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alkalmából három időszaki kiállítást nyitott meg Erdő Péter bíboros, prímás augusztus 2-án a Pesti Vigadóban. Az eseményen Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke is beszédet mondott. A szeptember 19-ig megtekinthető három tárlatról (Orcád világossága, Legyetek tanúim és Ezerarcú szeretet) lapunk 3. oldalán olvashatnak.

Napjainkban sokszor esik szó a homoszexualitásról, a biológiai nem megváltoztathatóságáról. Gyakran úgy tűnik, hogy a vitában nem egyenrangúak a felek. Míg az LMBT+-lobbi – legalábbis a nyugati világban – képes érvényesíteni az érdekeit, addig a hagyományos felfogást képviselők – mint például a Katolikus Egyház – véleményét meg sem akarják hallgatni. Ezt a kényes témát Koronkai Zoltán jezsuita szerzetessel jártuk körül.

A szerzetes az interjúban a nemi identitással kapcsolatos mai kérdések hátterében álló ideológiáról is beszél: „Az igazságnak ereje van, nekünk pedig ki kell állnunk az igazság mellett, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy az elkövetkező évek inkább arról szólnak majd, hogy minden lehetséges eszközzel elnyomják a józan hangokat. Bízom abban, hogy előbb-utóbb elérkezik a normalitás reneszánsza is, mert tévedésekre tartósan nem lehet társadalmat építeni.”

Kevesen mondhatják el magukról, hogy a gyermekeiknek nemcsak szülei, hanem igazgatói is. Hét évvel ezelőtt ez az érdekes helyzet állt elő a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumban. Az azóta megélt tapasztalatok sokat csiszoltak az érintettek karakterén, és megtanították őket a szerepváltások fontosságára. Szalai Gábor négy gyermekéből immár három az általa vezetett iskola diákja. Az igazgatóval az apaságról beszélgettünk.

Nem utolsósorban, sőt címlapunk vezető cikkeként pedig A megtérés és a bűnbánat útján a nagyobb jó felé címmel születésnapi interjút közlünk a 70 éves Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes költővel.

A Mértékadó kulturális mellékletben Pallós Tamás interjúját olvashatják Klukon Edit zongoraművésszel a Pannonhalmi Főapátság rendezésében idén 17. alkalommal megvalósuló Arcus Temporum fesztiválról.

A rendezvény alapgondolatai: találkozás és párbeszéd. Ennek jegyében immár hagyomány, hogy a fesztivál műsorán egymástól időben távol keletkezett életművek részletei kerülnek egymás közelségébe. „Az emlékezet középponti gondolata köré rendeződő idei eseménysor időíve Liszt Ferenc és kortársunk, Dukay Barnabás művei között rajzolódik ki” – ajánlja magát az augusztus 27. és 29. között zajló összművészeti programsorozat.

A Barangoló rovat keretében Mörk Leonóra ezúttal Rembrandt szülőhelyére, Leidenbe kalauzolja olvasóinkat.

A Dantéról és fő művéről szóló sorozatunk következő részében Bodnár Dániel beszélgetését olvashatják Draskóczy Eszter irodalomtörténésszel. Idén az egész világ megemlékezik arról, hogy hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben hunyt el Dante Alighieri, minden idők egyik legnagyobb költője, az Isteni színjáték írója.



A Természetrajz rovatban Schmidt Egon ezúttal a Népligetben még júliusban megtett sétáját, s a madarakkal való találkozását örökítette meg.

Magyar Kurír