Megjelent az Új Ember 2022. január 30-i száma

Portréinterjút olvashatnak Szabó Csaba Péterrel, akit az új év első napjaiban szentelt pappá Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök. A fiatal görögkatolikus lelkipásztor tavaly októberben ünnepelte a diakónussá szentelését, nyáron pedig a házasságát és új otthonukba költözését. Szülőfaluja, Szakoly szomszédságában, diakónusi szolgálata helyén kezdte meg a papi szolgálatát. Küldetéséről és görögkatolikus papi életének hétköznapjairól is kérdeztük Szabó Csaba Pétert.

A Lehel téri Árpád-házi Szent Margit-templomot szinte minden budapesti ismeri, de a legtöbben inkább csak kívülről. Pedig a templom a hét minden napján reggeltől estig nyitva áll, és várja a hívőket. A plébános és munkatársai a digitális világ adta lehetőségeket is kihasználva számos csatornán keresztül igyekeznek elérni az embereket. Ennek is köszönhető, hogy esténként a plébánia valamennyi közösségi terme megtelik, és hétvégenként is egymást érik a rendezvények. Riportunk az első része annak a most induló sorozatnak, amelyben plébániákat szeretnénk bemutatni: azokat, amelyek partnereink az Új Ember hetilap terjesztésében.

A KözösPont keresztény fiatalokból álló, évente újraszerveződő csapata a fesztiválok közegében ad lehetőséget arra, hogy a sátrukba betérők kötetlenül, személyesen beszélgethessenek hitről, kereszténységről, az életről – vagy bármi másról. A KözösPont a katolikus, a református és az evangélikus egyházak összefogása nyomán már több mint húsz éve van jelen a nagyobb hazai könnyűzenei fesztiválok civil terében. Horváth Saroltával, a kezdeményezés koordinátorával az ökumenikus imahéthez kapcsolódva beszélgettünk.

A genderideológia és a keresztény értékrend kérdése állt Székely János szombathelyi megyéspüspök előadásának középpontjában, melyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szombathelyi csoportja számára tartott január 17-én a Martineumban. Lapunkban részleteket olvashatnak az elhangzottakból.

A Mértékadó kulturális mellékletben a Nézőtér rovatban Pallós Tamás írt a Budapesten ismét színpadra került Ments meg, Uram! (Dead Man Walking) című operáról. „Talán A karmeliták párbeszédei, Francis Poulenc 1957-ben, a milánói Scalában debütáló zenedrámája volt az utolsó olyan kortárs opera, amely sokakat megérintett… Több mint negyven év elteltével azonban az amerikai Jake Heggie-nek sikerült a ma már szinte lehetetlen: a Dead Man Walking megírásával gazdagította a 20. század második felére már lényegében lezártnak tekintett operai »alaprepertoárt«” – írja Pallós Tamás.

Az Emlékezés rovatban Mészáros Ákos személyes családtörténet nyomán láttatja Budapest ostromának hétköznapjait.

Lőrincz Sándor újságírónak, a Mértékadó rendszeres szerzőjének legújabb kötete tavaly karácsony előtt jelent meg, Varga László kaposvári püspök – vagy ahogyan a hívek nevezik, Laci atya – 65. születésnapjára. A könyvben a főpásztor beszédei, róla szóló írások, vele készült beszélgetések olvashatók. Lapunk kulturális mellékletében Bodnár Dániel méltatja a kötetet.

