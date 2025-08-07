Megjelent az Új Ember 2025. augusztus 10-i száma

A címlapon adjuk hírül, hogy július 28. és augusztus 3. között Rómában zajlott a szentévi Jubileumi Ifjúsági Találkozó (JIT), amelynek csúcspontja az augusztus 3-án, vasárnap délelőtt Róma egyik külvárosi területén, a Tor Vergatán található egyetem campusán bemutatott pápai szentmise volt. „Vágyakozzatok nagy dolgokra, az életszentségre, bárhol is éltek! Ne érjétek be kevesebbel!” – buzdította a fiatalokat homíliájában XIV. Leó pápa. A találkozón ezerötszáz magyar fiatal is részt vett. A JIT-ről és a magyarok részvételéről lapunk 2. és 3. oldalán olvashatnak beszámolókat és fordításban közöljük a Szentatya beszédét is, amelyet a zárómisén mondott.

XIV. Leó pápa július 31-én Marcello Semeraro bíborost, a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériumának prefektusát fogadva megerősítette a dikasztérium tagjaiként a bíborosok és püspökök plenáris ülésén részt vevők pozitív véleményét az Egyetemes Egyház Tanítója címről, amelyet hamarosan Szent John Henry Newmannek adományoznak. A szentről szóló bővebb írásunkat a lap 7. oldalán olvashatják.

A bodajki falutáborban a görögkatolikus kispapok július 29-e és augusztus 2-a között rendezték meg a Szent Damján-tábort enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élők számára. A rendezvényrőll riportot közlünk a 8. oldalon.

Az Ágoston-rend Magyarországon az újkortól napjainkig címmel pedig interjút adunk közre Siptár Dániellel, a jezsuita rend levéltárának igazgatójával és Dózsa Gábor történésszel.

A Mértékadó kulturális mellékletben arról olvashatnak, hogy létrejöttének 150. évfordulóját ünnepli idén a Keresztény Múzeum. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos képtár, amely több tízezer műtárgyat tartalmaz, Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye. A múzeum a Vízivárosban, a Mindszenty hercegprímás terén lévő prímási palotában található. Kiemelkedő darabjai közé tartozik a Kolozsvári Tamás által készített Kálvária-oltár, a garamszentbenedeki úrkoporsó, valamint MS mester passiósorozata.

Gazdag anyagával a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és az Iparművészeti Múzeum mögött az ország legnagyobb, kifejezetten régi korok művészetét bemutató közgyűjteménye, és Európa jelentősebb egyházi gyűjteményei között is számontartják. Kontsek Ildikó művészettörténész igazgatóval készült interjúnkban további részleteket tudhatnak meg e kiemelkedő értéktárról.

A Barangoló rovatban Baranyai Béla folytatja a római Szent Kelemen-bazilikáról szóló írását. A bazilika története onnan folytatódik, hogy a régi templom romjain, annak anyagának felhasználásával a 12. században új templomot építettek.

