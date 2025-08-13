Megjelent az Új Ember 2025. augusztus 17-i száma

Az Új Ember címlapján arról számolunk be, hogy alapítása 75. jubileumát ünnepelte Bakonybélben a Katolikus Szeretetszolgálat augusztus 8-án. Az üldöztetés időszakában megélt hit „világító fáklyáját” mutatták fel a lelkinap előadói, és megerősítést adtak ahhoz a munkához, amit a munkatársak nap mint nap a rászorulókért végeznek.

Pár hetes szünet után, július 30-án délelőtt a Szentatya újrakezdte a szerdai általános kihallgatásokat a Szent Péter téren. Ennek keretében folytatta a Jézus Krisztus, a mi reménységünk című jubileumi katekézissorozatot. XIV. Leó pápa tanítását a 2. oldalon adjuk közre.

Az aranymisés Erdő Péter bíboros, prímás augusztus 10-én, vasárnap délelőtt szabadtéri szentmisét mutatott be a balatonszemesi Szűz Mária-kápolnánál. A nagy kánikula ellenére több száz hívő érkezett a Balaton-parti településre, hogy együtt ünnepeljen a főpásztorral. Beszámolónkat a 3. oldalon találják.

Huszonkilencedik alkalommal rendezték meg ÁGOTA-falván – a Bács-Kiskun vármegyei Tass-Alsószenttamáson az ÁGOTA-tábort, az Állami Gondoskodásban Élő Fiatalok Országos Találkozóját. Július 21-től tíz napon át háromszáz önkéntes segítségével hétszáz állami gondoskodásban élő gyermek és fiatal számára nyújtottak élményt adó programok keretében terápiás támogatást. Riportunkat az 5. oldalon olvashatják.

Hálaadó szentmise keretében emlékeztek az Egyházközségi Nővérek Társasága kilencven évvel ezelőtti megalakulására Mátraszentimre-Bagolyirtáson, a Stella Katolikus Egyházi Üdülő kápolnájában augusztus 5-én. A Künnle Theodóra nővér által alapított közösség küldetése a papok szolgálata, munkájuk segítése. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. Szent Jakab ünnepéhez kapcsolódóan, július 26-án több mint kétszázan vettek részt a jubileumi Jakab-hegyi zarándoklaton, amelyet az egykori pálos kolostor alapításának 800. évfordulója alkalmából tartottak. Mindkét írás a 6. oldalon olvasható.

A 9. oldalon találják azt a beszélgetést, melyet Zagyva Richárddal, a Katolikus Karitász idén kinevezett országos igazgatójával készített munkatársunk.

„A Zirci Ciszterci Apátság történeti kiállításán található egy 1950-ből származó album. Ennek lapjain a monostorba internált szerzetesnők egyike, aki valószínűleg »hallgatózott« a novíciusok beöltözésének nem nyilvános szertartásán, feljegyzett néhány mondatot az ott elhangzott apáti buzdításból, amelynek egyik címzettje Brenner János volt, aki ekkor kapta az Anasztáz nevet. Mindez hetvenöt évvel ezelőtt, 1950. augusztus 19-én történt. Halász Nivárd ciszterci szerzetes és e sorok írója a kötet kiadásának előkészítő munkái során talált rá Endrédy Vendel apát e néhány prófétai mondatára.” Kálmán Peregrin OFM egyháztörténeti írását a 11. oldalon adjuk közre.

A Mértékadó kulturális mellékletünkben bemutatjuk az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményét.

Olvasóink „találkozhatnak” Simon Mária Veronika festőművésszel is, aki több egyházfőről, így XIV. Leó pápáról is készített portrét.

A mellékletben David Attenborough Óceán című kötetéről és A föníciai séma című filmről is olvashatnak.

