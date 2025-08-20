Megjelent az Új Ember 2025. augusztus 24-i száma

1945. augusztus 9-én jelent meg az Új Ember első száma. Lapunk nyolcvanéves működését ünnepelve a 12. oldalon cikksorozatot indítunk, válogatva az elmúlt évtizedek írásainak legjavából. Elsőként Mindszenty József bíboros vezércikkét olvashatják, amit a főpásztor az Új Ember megjelenésének első évfordulójára szánt. Írása az 1946. augusztus 18-i számban jelent meg.

Már kapható az Új Ember 2026-os Kalendáriuma az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Lapunkban tudósítást közlünk a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely háromnapos főbúcsújának vasárnapi eseményeiről. Augusztus 17-én Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét a kegyhelyen, ahova az ország számos pontjáról, sőt a határainkon túlról is érkeztek zarándokok, akik Mária mennybevételének ünnepén a bíboros aranymisés áldásában is részesültek.

Sebestyén Józseffel, a Veszprémi Érseki Főiskola rektorával az intézmény múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk. „Számunkra az a szív, szenvedély és hit ad erőt, amely mindenkiben ott rejlik a lelke legmélyén. Mi abban támogatjuk a hallgatóinkat, hogy ezt meg is találják magukban” – vallja a rektor.

Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök augusztus 13-án, az Istenszülő mennybemenetelének előünnepén, életének 94. évében megtért Teremtőjéhez – jelentette be a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A közleményben arról is olvashatnak, hogy Keresztes Szilárd „püspöksége egybeesett a rendszerváltással és az azt követő kibontakozással. „…Az építő püspökként fog bevonulni a történelembe, hiszen a mostanra kiteljesedő magyarországi Görögkatolikus Egyház virágzásának alapjait ő rakta le.”

A Mértékadó kulturális mellékletben többek közt a Szent Efrém Férfikar múltjáról és jelenéről olvashatnak. Lassan negyedszázad telt el azóta, hogy 2002-ben megalakult az énekes társulat, elsősorban azzal a céllal, hogy a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségét kutassa, bemutassa és népszerűsítse.

A most már StEFREM néven működő együttes időközben egyre bővülő és szélesedő repertoárjával nemzetközi hírű vokális formációvá vált. Az alapítóval, Bubnó Tamással és fiával, az együttest vezető Bubnó Lőrinccel a 2021-ben megnyílt kulturális központjukban, az ISON-ban beszélgetett Pallós Tamás.

Kuzmányi István, lapunk és a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője Bodnár Dániel kollégánkkal együtt járt Nyíregyházán, hogy bemutassa a Szent vonzásában című időszaki kiállítást, amely december 17-ig látható a Görögkatolikus Múzeumban. A tárlat alkotói Puskás László (1941–2023) kárpátaljai származású magyar görögkatolikus áldozópap, ikonfestő és mozaikkészítő rendkívül gazdag életművéből válogattak.

A Mértékadóban népszerűsítjük a martonvásári Brunszvik-kastély kertjében sorra kerülő Beethoven-koncerteket, Baranyai Béla a Paradise című filmsorozatról írta meg gondolatait, Halmai Tamás pedig Alessandro Baricco, Iancu Laura és Wirth Imre egy-egy új kötetét ajánlja olvasóink figyelmébe.

Magyar Kurír