Megjelent az Új Ember 2025. augusztus 31-i száma

XIV. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szeptember 6-án Veszprémben boldoggá avatja Isten tiszteletreméltó szolgálóját, Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút. A részvételhez szükséges regisztrációról, a gyakorlati tudnivalókról és a programról lapunk 12. oldalán olvashatnak részletes tájékoztatást.

A Veszprémi Főegyházmegye katolikus iskoláinak hitéletében az elmúlt években

nagy és váratlan változások történtek. Udvardy György veszprémi érsek kérésére a

több mint húsz éve Balatonkenesén szolgálatot ellátó Assisi Szent Ferenc Segítő

Nővérei – Halasi Gabriella M. Teréz és Takács Tünde M. Erzsébet nővérek – új

feladatokat vállaltak el, és emiatt Veszprémbe költöztek. A velük készített interjúban beszélnek arról, hogyan fogadták őket, és milyen új kihívásokkal kerültek

szembe.

Lapunkban az augusztus 20-ai ünnepi szentmiséről, a Szent Jobb-körmenetről, valamint a nemzeti ünnepünk alkalmából kitüntetett egyházi személyekről is olvashatnak.

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége augusztus 23-án tartotta országos találkozóját Budapesten, a gazdagréti Szent Angyalok-templomban. A lelkinapon Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök volt a szentmise főcelebránsa. Tudósításunkat a 8. oldalon közöljük. Ugyanezen az oldalon olvashatják Lackfi János költő tanévkezdésre írt versét.

A Mértékadó kulturális mellékletben Bodnár Dániel írt a magyar irodalom száz évvel ezelőtt, 1925. július 17-én született kiemelkedő alkotójáról, Nagy László költő- műfordítóról.

A Nap Kiadó ebből az alkalomból jelentette meg azt a kötetet (Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet, Nap Kiadó, 2025), amelyben válogatást olvashatunk a költő verseiből és hozzájuk fűzött elemzéseket poéták, írók, színművészek tollából.

Mióta XIV. Leó pápa az egyházfő, nagyobb figyelem esik az Ágoston-rendre. Szeretnénk többet megtudni a közösségről, s leginkább arról, hogy milyen emlékei vannak Magyarországon. Kollégánk, Vámossy Erzsébet felkereste Fáy Zoltánt, a ferences rend könyvtárosát, hogy ezúttal Ágoston-rendi templomként tekintsenek rá a budai ferences templomra.

A beszélgetésükről készült összefoglalóban szó kerül a templom oltárképeiről is, melyeket az osztrák festő, Maulbertsch készített a tanítványaival. S hogy miért éppen az általuk ábrázolt szentek szerepelnek e festményeken, arra a kérdésre is az ágostonos múlt adja meg a magyarázatot.

A Barangoló rovatban a padovai Sant’Antonio-bazilikáról olvashatnak, valamint Iancu Laura és Halmosi Sándor két-két versét is közöljük.

Magyar Kurír