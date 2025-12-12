Megjelent az Új Ember 2025. december 14-i száma

November 22-én szentelték pappá Rajta Emmánuelt, a pannonhalmi bencés közösség tagját, aki Istenre tekintő élettel, a közelségébe vetett bizalommal, a szeretet hiteles megélését nevezi meg legfontosabb feladatának. A vele készült beszélgetésben elmondta, hogy honnan indult, hogyan haladt Isten hívása felé.

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Beszámolót olvashatnak a tanácskozásról, illetve az ülés kapcsán kiadott közleményeket is megjelentetjük lapunkban.

Tudósítást olvashatnak a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében megtartott december 5-i budapesti megemlékezésről. A rendezvény a II. kerületi Kapás u. 46. szám alatti ház pincéjében zajlott. A magyarországi vészkorszak idején ez az épület volt a nyilas párt kerületi székhelye. Más rabokkal együtt itt tartották fogva Ervin Gábor embermentő papot és édesanyját is. Mindkettőjüket meggyilkolták. A megemlékezésen jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás is, aki idén március 18-án Ervin Gábor vértanúsága helyszínén, a Budai alsó rakparton jelentette be, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hozzájárulásával az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye elindítja az 1944-ben a nyilasok által meggyilkolt embermentő pap, hittanár, filozófus boldoggá avatásának folyamatát.

A napokban számos egyházi elismerést adtak át, ezekről hírt adunk – köztük újságíró-szerkesztő kollégánk, Pallós Tamás kitüntetéséről is, amelyet a Szentföld szolgálatáért végzett tevékenységéért kapott a Szuverén Máltai Lovagrendtől.

A Mértékadó kulturális mellékletben Mészáros Ákos mutatja be Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című különleges kiállítást, amely 2026. május 25-ig tekinthető meg a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás kurátora Fajcsák Györgyi sinológus, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója.

Varga Kapisztrán ferences szerzetessel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanárával, az esztergomi Páduai Szent Antal Gimnázium és Kollégium lelki igazgatóhelyettesével beszélgetett Bodnár Dániel a grecciói betlehemről. Greccio egy kis olasz falu Lazio tartományban, Rieti városa közelében. A kereszténység egyik legszentebb helye azóta, hogy 1223-ban Assisi Szent Ferenc az itteni magas sziklafal egyik barlangjában „színre vitte” a Megváltó Jézus Krisztus születését, megrendezte az első betlehemet.

Az Ünnepváró rovatban Bozók Imre adventi és karácsonyi témákat pendít meg Sík Sándor piarista szerzetes, író gondolatai nyomán.

