Megjelent az Új Ember 2025. július 6-i száma

A címlapon kezdődik tudósításunk Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek aranymiséjéről, amelyet június 28-án mutatott be a budapesti Szent István-bazilikában számos püspök- és paptestvér, valamint a hívek sokasága részvételével.

Szintén a címlapon közlünk hírt, majd a 3. oldalon összefoglalót arról, hogy a múlt szombaton Szent Lászlóra emlékeztek Győrben, a Káptalandombon, majd a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, szónoka Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita volt. A hagyományos fogadalmi körmenet után a lovagkirály védelmébe ajánlották a várost a Szent László-szobor előtt.

1965. június 20-án szentelték pappá Esztergomban Balás Bélát, a legendás „Beton atyát”, a Kaposvári Egyházmegye első főpásztorát. A gyémántmisés Beton atya Bajót és Kaposvár díszpolgára, a Somogyért kitüntető cím birtokosa, de egyebek mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, a Parma Fidei – Hit Pajzsa díjat, a Magyar Érdemrend középkeresztjét, a Mindszenty-emlékérmet, a Szabadságért Kaposvár Emlékérmet, valamint a Tanúságtevő Életért díjat is átvehette szolgálatáért. A lelki íróként is ismert Balás Béla nyugalmazott kaposvári megyéspüspök mindig rejtekben élte életét, ám így is magvető lehetett. Lőrincz Sándor méltatta a jubilánst a Somogyi Hírlap 2025. június 19-i számában. Ebből az írásból közlünk részleteket.

Tomka Ferenc pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját ünnepelték június 28-án a budapest-káposztásmegyeri Szentháromság-plébániatemplomban. A szociológus, egyháztörténész, egyetemi tanár a gyémántmiséjét paptestvérei és tisztelői – zömmel a káposztásmegyeri plébánia közössége és a Fokoláre Mozgalom tagjai – körében ünnepelte. A szentmise főcelebránsa Jávorka Lajos kunszentmiklósi plébános volt. Az eseményről az Új Ember 7. oldalán olvashatják tudósításunkat.

Lapunkban bemutatjuk a Kaposvári, a Kalocsa-Kecskeméti és a Székesfehérvári Egyházmegye újonnan szentelt papjait, valamint a Katolikus Karitász Vár a nyár! elnevezésű tábori programját, amelyről a helyszínen, Balatonakaliban készítettünk tudósítást. A tábor helyszínén kialakított új étkezőt és közösségi teret Fekete Szabolcs Benedek, a Katolikus Karitász püspök-elnöke áldotta meg, Klaus Höhn németországi jószolgálati nagykövet pedig pénzadományt nyújtott át a táboroztatás támogatására.

A Mértékadó kulturális mellékletben Harmath Dénes orgonaművésszel készült beszélgetésünket olvashatják. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Szent Adalbert-díjjal 2025-ben is elismerte azon elkötelezett személyek munkáját, akik hosszú évek óta áldozatosan szolgálják a közösséget, a hitet és a művészetet. A kitüntetettek között van Harmath Dénes orgonaművész, kántor, zeneszerző, egyházzenész és közösségi szervező is, aki a méltatás szerint „szakmai és liturgikus tevékenységével országos hatású szereplője a magyar katolikus zenei életnek”.

Mészáros Ákos a Barangoló rovatban Árva várát mutatja be olvasóinknak. „Az Árva folyó mentén magasodó, sziklameredély szélén ágaskodó vár hajó orrához hasonlatos, félköríves tornya lenyűgöző látvány.”

A Nézőpont rovatba Baranyai Béla írt jegyzetet az emberiség számára kulcsfontosságú történetekről. A Bibliában leírtakat és a világ folyását egybevetve a jegyzetíró kifejti: „Azt a köztes kort, melyben élünk – vagyis a történet közepét – azért oly nehéz értelmezni, mert a teológusok által a már nem–még nem időszakként emlegetett periódusnak korunk embere igazából nem nagyon látja a célját.”

Bodnár Dániel ezúttal a Szent Ágoston – Az igazság nyomában című, 2010-ben készült, kétrészes olasz–német történelmi filmet elemzi. Christian Duguay alkotása az ismert világirodalmi alkotás, a Vallomások alapján – természetesen fikciós elemekkel kiegészítve – dolgozza fel Szent Ágoston életét.

