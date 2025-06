Megjelent az Új Ember 2025. június 22-i száma

Úrnapjára megjelenő lapunkba Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora írta meg ünnepi gondolatait.

Hírt adunk arról, hogy XIV. Leó pápa 2025. szeptember 6-ára, szombat 11 órára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának időpontját. Kapcsolódó hírünk, hogy június 13-án a Szentatya bejelentette: Boldog Pier Giorgio Frassatit és Boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szentté. Mindkét szentté avatást nagy várakozás övezi a hívek részéről; az egyik fiatal boldog, Pier Giorgio Frassati a 20. század elején élt, a másik, Carlo Acutis az első 21. századi szent lesz.

A múlt hét végén az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Győri Egyházmegye és a Szombathelyi Egyházmegye számára szenteltek papokat, állandó diakónusokat, mindhárom helyszínről közlünk tudósítást. A Győrben szentelt papok hivatástörténetét lapunk 5. oldalán olvashatják.

Ezüstmiséjét ünnepli Fábri Kornél esztergom-budapesti segédpüspök, aki a vele készült interjúban többek közt arról beszél, hogy papként számára „a legfontosabb az élő kapcsolat Jézussal és nyitott szív az emberek felé”.

Az ezüstmisés a beszélgetésben egy amerikai püspöktől is idéz: „Minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek van jövője”, hozzátéve: „Nekem ez segít. Ezenkívül életelvem lett Pál apostol felszólítása: »Adjatok hálát mindenkor mindenért!« A hálás lelkület a boldog élet titka. Sok minden a hozzáállásomon múlik.”

A Mértékadó kulturális melléklet Műterem rovatában Mészáros Ákos Péreli Zsuzsa Túl a láthatón című gyűjteményes kiállítását mutatja be, amelynek a Műcsarnok ad otthont.

Péreli képzőművész, „így is nevezi saját magát; és persze kárpitművész is, a textil kiváló ismerője. Alkotásain jól látszik, hogy ő is, mint a legtöbb művész, először rajzolt, festett, és csak azután választott technikát gondolatai közléséhez. Falképeinek kompozíciói, színei, vizuális megfogalmazásai mind erre utalnak.”

Idén emlékezünk meg Fekete István író születésének százhuszonötödik és halálának ötvenötödik évfordulójáról. Az író Göllén látta meg a napvilágot, 1900. január 25-én, és Budapesten adta vissza lelkét a Teremtőnek 1970. június 23-án. Rendkívül termékeny és népszerű alkotó volt, társadalmi regényt, elbeszélést, ifjúsági könyvet, számos állattörténetet írt.

Az 1825-ben, kétszáz évvel ezelőtt született Jókai Mór mellett máig a legolvasottabb prózaírónk. Megbízható adatok szerint könyveit 8,7 millió példányban adták ki. Bodnár Dániel idézi fel az életmű ismertebb alkotásait.

Paksa Balázs a Mértékadóban ezúttal a Bird című filmről ír, Baranyai Béla pedig a Martin Scorsese – Antonio Spadaro: Beszélgetések a hitről című könyvét ismerteti. A kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban, vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír