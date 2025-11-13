Megjelent az Új Ember 2025. november 16-i száma

Hatvan évvel ezelőtt adták közre a II. Vatikáni Zsinat Gravissimum educationis kezdetű nyilatkozatát a keresztény nevelésről. A Piarista Rend Magyar Tartománya és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) ebből az alkalomból tartott konferenciát Budapesten november 6-án. Lapunkban tudósítást olvashatnak a tanácskozásról, amelyen jelen volt és előadást tartott Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius; Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, a PPKE nagykancellárja; Carles Gil i Saguer SchP piarista generális; valamint Zsódi Viktor SchP, a Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnöke.

Őszintén, mennyi a képernyőidőd? – huszonéves egyetemisták (piarista öregdiákok) feltették maguknak ezt a kérdést, és a lehangoló eredményeket látva létrehozták az Out! alkalmazást, amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy időnként letegyék a telefont. Az applikáció fejlesztői – Juhász Gáspár, Nagy Lőrinc és Trauttwein Albert (egykori piarista diákok) – vallják, hogy nem kell teljesen kilépni a digitális világból; elég, ha képesek vagyunk tudatosan dönteni arról, hogy mikor lépünk be, mennyi időt töltünk ott, és mivel. Applikációjukkal nemrég csatlakoztak az Analóg November akcióhoz, amely arra buzdítja a fiatalokat, hogy gyűjtsenek minél több offline időt, és nyerjenek ezzel értékes ajándékokat az iskolájuknak. Az Out! app fejlesztőivel az alkalmazás létrejöttéről és működéséről beszélgettünk.

Székesfehérvár újabb fejezetet nyitott a keresztény kultúra és a magyar katolikus örökség megőrzésében: Erdő Péter bíboros, prímás megnyitójával ünnepélyes keretek között tárta ki kapuit a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum új állandó kiállítása, „Veletek vagyok mindennap!” címmel. Bemutatjuk a tárlat anyagát, amelyet a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, valamint az egyházmegyei múzeum kincseiből állítottak össze. A kiállítás a keresztény üdvtörténet nagy állomásain vezet végig: a Szent Pétertől induló apostoli hagyománytól a szentségek ábrázolásán és az Eucharisztia titkán át egészen az Egyház hármas létezéséig – a küzdő, a szenvedő és a megdicsőült Egyházig.

Lapunk 12. oldalán a nyolcvanéves Új Embert ünneplő sorozatunkban Jókai Mór unokája, Feszty Masa (1894–1979) festőművész 1978 augusztusában megjelent írását olvashatják.

A Mértékadó kulturális mellékletben Varga Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrászművésszel készített beszélgetést olvashatnak. Veszprém városa, a Szent Mihály-főszékesegyház nemrég három munkájával gazdagodott. Az apszist keretező diadalíven függ a Kisújbányán élő művész által faragott feszület; a bal oldali mellékhajó falán látható a Szűzanyát ábrázoló szobra, valamint a bazilika mögött, a nagyszeminárium kertjében állították fel carrarai márványból kibontott művét, a Trónoló Istenszülőt. A Mecsek szívében, remetei magányban élő alkotóval Pallós Tamás készített interjút.

Idén Puskás Attila teológus, tanszékvezető egyetemi tanár kapta teológiai kategóriában a Szent István Társulat Stephanus-díját. Ebből az alkalomból jelent meg az Apostoli Szentszék hazai könyvkiadójánál Egyedül a szeretet – Metszetek Hans Urs von Balthasar teológiájából című nagymonográfiája. A Szent István Társulat 2012-ben már kiadott Puskás Attilától egy Balthasarról szóló kismonográfiát, Megismertük és hittük a szeretetet címmel; a mostani kötet lényegesen kibővített kiadása a korábbinak. Az új cím Balthasar Egyedül a szeretet hiteles címmel publikált, egész teológiai szemléletmódját és programját magába sűrítő tanulmányának alapgondolatát idézi fel. Puskás Attila számos új szempontot kínál e monumentális életmű megismeréséhez – írja könyvismertetőjében Bodnár Dániel.

A Barangoló rovatban Mészáros Ákos folytatja a bécsi Belvedere palota kiállításainak bemutatását – ezúttal az impresszionisták remekműveiből összeállított időszaki tárlatra kalauzolva olvasóinkat.

