Megjelent az Új Ember 2025. november 9-i száma

A magyar történettudomány kettős missziója címmel interjút olvashatnak Molnár Antal történésszel, a Szent István Társulat új elnökével, aki korábban (2011 és 2016 között) a Római Magyar Akadémia igazgatója volt.

A történész az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja Történettudományi Kutatóintézetének igazgatója, a Történettudományok Pápai Bizottságának tagja. Vele beszélgettünk a Szent István Társulatról, és a közeljövőben megjelenő új könyvéről, amelyet a moldvai magyarokról írt.

A félelmen túllépve az egyházi gyermekvédelemben címmel a Gyerekasztal Munkacsoport (GYM) szerzetes tagjai – Hortobágyi Cirill pannonhalmi bencés főapát és Dobszay Benedek OFM, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője – beszélnek a munkacsoport küldetéséről, illetve a GYM által szervezett november 13-i budapesti konferenciáról.

Hét új szentet avatott XIV. Leó pápa október 19-én, vasárnap a Szent Péter téren ünnepi szentmise keretében. A következő hetekben e hét személy életéről, tanúságtételéről olvashatnak lapunk 12. oldalán. Elsőként Malojan Ignácot (Ignatius Choukrallah Maloyan) a törökországi Mardin örmény katolikus érsekét ismerhetik meg, aki Krisztus iránti szeretetből ontotta vérét 1915. június 11-én.

Ugyanezen az oldalon folytatódik a nyolcvanéves Új Embert ünneplő cikksorozatunk.

A Mértékadó kulturális mellékletben Hernádi Mária teológus, irodalomtörténész a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központjának adjunktusa beszél Bodnár Dániel interjújában a Naphimnusz lelkületének tovább éléséről a késő modern magyar lírában.

A Mértékadó lapjain bécsi Belvedere-palota épületéről és az ott látható állandó kiállításokról is olvashatnak.

„A Stephansdomtól nem messze található kastély két palotarészből, az alsó és a felső Belvederéből áll. Az épületegyüttest Johann Lukas von Hildebrandt tervei alapján 1714 és 1723 között építtette a nagy törökverő hadvezér, Savoyai Jenő. (Akinek nemcsak a nevét ismerhetjük a történelemkönyvek lapjairól, hanem a második világháborúban teljesen épen maradt szobrát is megtekinthetjük a budai várban.)” – kezdi írását Mészáros Ákos.

A Nézőpont rovatban Baranyai Béla a Guinness család történetét bemutató filmsorozatról írt kritikát, ismertetve a család különleges múltját. „Arthur Guiness 1759-ben hozta létre sörgyárát, sötét porter itala és ennek változatai a mai napig igen népszerűek a fogyasztók körében.”

A kuturális melléklet ismét közöl verseket Iancu Laurától és Prágai Tamás Egy gesztenyefához című költeményét is olvashatják, amelyről Halmai Tamás írt irodalmi jegyzetet.

