Megjelent az Új Ember 2025. október 19-i száma

A Magyar Katolikus Egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg Magyarok Nagyasszonyáról, amely nap a Boldogságos Szűz Mária magyarokat oltalmazó pártfogását idézi. Ebből az alkalomból október 7-én reggel Erdő Péter bíboros, prímás szentmisét mutatott be a magyar nemzetért és a magyar Egyházért a római Szent Péter-bazilika Kórus-kápolnájában. Az Új Ember címlapján kezdődik tudósításunk, melynek folytatását a 7. oldalon olvashatják.

Október 11-én este a Szentatya vezette a máriás lelkiség jubileuma alkalmából tartott imavirrasztást a Szent Péter téren. A fatimai Szűzanya eredeti szobra körmenetben érkezett meg a Szent Péter-bazilika előtti emelvényre. XIV. Leó pápa elmélkedését a 2. oldalon adjuk közre.

Szintén a 2. oldalon számolunk be arról, hogy Veres András megyéspüspök ünnepélyes keretek között áldotta meg a Győri Egyházmegye fenntartásában működő Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda megújított és új épületeit október 3-án.

A Szentszéki Sajtóközpontban október 9-én bemutatták XIV. Leó pápa Dilexi te (Szerettelek téged) kezdetű első apostoli buzdítását. A dokumentumot Gájer László egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetője elemzi a 3. oldalon.

Egy amerikai építőipari vállalat bebizonyította: az a cég, amelynek legfőbb célja, hogy Isten országát építse, nemcsak erkölcsileg, hanem üzletileg is sikeres lehet. A Betenbough-módszer címmel megjelent vezetői kézikönyv bemutatja az általuk képviselt szemléletet, amelyről Ujváry András szervezetfejlesztő, Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök és Szente Balázs, az üzleti életben is a keresztény értékrendet követő vállalkozókat tömörítő ÉrMe Hálózat elnöke osztotta meg velünk gondolatait. Interjúnkat a 9. oldalon találják.

Tavaly Mindszenty 80 címmel emlékévet hirdetett a Veszprémi Főegyházmegye Mindszenty József veszprémi püspökké való kinevezéséenk nyolcvanadik évfordulója alkalmából. A tiszteletreméltó bíboros esztergomi érseki és prímási szolgálatának kezdetére a 11. oldalon olvasható írással is emlékezünk.

1945. augusztus 9-én jelent meg az Új Ember első száma. Lapunk nyolcvanéves fennállását ünnepelve cikksorozatot indítottunk, válogatva az elmúlt évtizedek írásainak legjavából. Nemzeti ünnepünk alkalmából Kunszery Gyulának az 1956. november 4-ei számban közölt versét is olvashatják. A forradalom idején megjelent – később betiltott – lapszám vezércikkét a 11. oldalon, Mihelics Vid szerkesztő Az igazi forradalom című írását a 12. oldalon közöljük.

Az Ars Sacra Fesztivál zárónapján, szeptember 21-én a Magyarországi Mindszenty Alapítvány gondozásában kortárs egyházművészeti alkotással gazdagodott a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely. Fáskerti Zsófia szobrászművész bilokációs emlékműve Szent Pio atya és Mindszenty József bíboros börtönbeli találkozását ábrázolja szimbólumgazdag megjelenítéssel, mészkőből faragott domborművön. Mértékadó című kulturális mellékletünkben a művésszel készített interjúnkat is olvashatják. Emellett folytatjuk madridi barangolásunkat, és olvasóink megismerkedhetnek Kiss Gábor restaurátorművésszel, aki a háromszáz évvel ezelőtt született Eszterházy Károly (1725–1799) váci, majd egri püspök erősen sérült portréját vizsgamunkaként hozta helyre.

Szeptember 12-én, hatvanhét éves korában elhunyt Déri András karmester, kórusvezető, orgonaművész, zeneszerző, a Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia közösségének tagja. Gyászmiséjét Várszegi Asztrik OSB püspök, emeritus pannonhalmi főapát mutatta be, és ő vezette temetési szertartását is október 3-án a budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban. A gyászszertartásról a 8. oldalon számolunk be.

A Mértékadó utolsó oldalán Halmai Tamás írását és Iancu Laura versét olvashatják.

Magyar Kurír