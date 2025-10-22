Megjelent az Új Ember 2025. október 26-i száma

A remény misszionáriusaivá kell válnunk, de ehhez először is nekünk kell reményben élnünk – hangzott el a Pápai Missziós Művek (PMM) és a Szeged-Csanádi Egyházmegye által szervezett missziós napokon, Szegeden. Az október 18–19-én megtartott rendezvény első napján vettünk részt a Szegedi Dóm Látogatóközpontban.

A PMM első ízben, hagyományteremtő szándékkal hívta életre a missziós vasárnaphoz kapcsolódó programot; minden évben más-más helyszínen, egyházmegyében szeretnék felhívni a figyelmet a világnap üzenetére, az Egyház és minden megkeresztelt ember közös küldetésére.

Címlapról indul a tudósításunk a rendezvényről, amelyen részt vett Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Missziós Bizottságának elnöke; Kondé Lajos, a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke; Serfőző Levente, az egyházmegye oktatási püspöki helynöke; Magung Fransiskus Xaverius SVD, az Isteni Ige Társasága magyarországi tartományfőnöke; Tete Remis SVD, a PMM magyarországi igazgatója, valamint verbita szerzetesek, kispapok.

Ahogyan minden évben, idén október 17-én a Szentszéki Sajtóközpont közreadta a Fides, az Evangelizáció Dikasztériuma hírügynökségének statisztikáját, amely átfogó képet nyújt a világegyház helyzetéről. A legfontosabb számokat mi is közöljük.

Az adatok a legutóbb, 2023. december 31-én közreadott Egyházi Statisztikai Évkönyvből származnak, s az Egyház tagjairól, a pasztorációs struktúrákról, valamint az egészségügy, a szociális ellátás és az oktatás területén végzett tevékenységekről adnak képet. A kötetben szereplő, a világ teljes népességére és a megkeresztelt katolikusok számára vonatkozó adatok a 2023. június 30-ai állapotot tükrözik.

Magyarok Nagyasszonya ünnepének vigíliáján, október 7-én a római Szent Péter-bazilika Kórus kápolnájában Erdő Péter bíboros, prímás szentmisét mutatott be, majd este a Római Magyar Akadémián köszöntőbeszédet mondott a Bódi Mária Magdolna vértanúságának 80. és Mindszenty József bíboros halálának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A bíboros ezt követően a Vatikáni Rádió magyar adásának nyilatkozott. A bíborossal készült interjút szerkesztett formában közöljük lapunkban

A lap 7. oldalán olvashatják a jeruzsálemi egyházi elöljárók közös nyilatkozatát a gázai háború lezárásával kapcsolatban. A 6. oldalon pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményét a gyónási titokkal kapcsolatban.



A Mértékadó kulturális mellékletben az Arcvonások rovatban Nagypéntek éjszakájából húsvét hajnalára vált címmel interjút olvashatnak Kardos Csongor ferences szerzetessel, aki elkészítette Naphimnusz új magyar fordítását. A ferencesek idén ünneplik A teremtmények dicsérete, azaz a Naphimnusz születésének 800., jubileumi évét.

A Kortárs rovatban A romlás és a bánat krónikása címmel Pallós Tamás ír az újabb magyar irodalmi Nobel-díjas, Krasznahorkai László világáról.

A Nézőpont rovatban Baranyai Béla ezúttal egy egész korosztályt céloz meg filmes jegyzetével. Mint írja, „A serdülőkor nehéz, válságokkal teli időszak mind a szülő, mind a gyerek számára. Ahogyan Valaczka András fogalmaz Kamaszkatasztrófa című könyvében, e néhány év a „második születés” ideje, amikor kialakul a fiatal „igazi személyisége”. Ráadásul tinédzserkorukban sokan olyan intenzitással élik meg önmagukat, az életüket, ahogyan soha többé. Ezért is érdekes téma a kamaszok világa, és készül számtalan film azokról a fiatalokról, akik már nem gyerekek, de még nem is felnőttek. Nemrég nagy vihart kavart a Kamaszok című, azóta több díjjal is jutalmazott sorozat. A Netflix most két újabb filmjében fókuszál erre a korosztályra.”

Magyar Kurír