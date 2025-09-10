Megjelent az Új Ember 2025. szeptember 14-i száma

XIV. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros, prímás boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút szeptember 6-án a ONE Veszprém Aréna parkolójában, több mint tízezer hívő jelenlétében.

Ferenc pápa tavaly május 23-án ismerte el Bódi Mária Magdolna vértanúságát, azonban a Szentatya húsvéthétfőn bekövetkezett halála miatt az eredetileg április 26-ra tervezett boldoggá avatás elmaradt.

XIV. Leó pápa szeptember 6-ra halasztotta az eseményt, amelyen együtt ünnepelt a Magyar Katolikus Egyház, a határon innen és túlról érkezett püspökök, papok, szerzetesek és a hívek serege. A boldoggá avatásról és az ünnephez kapcsolódó eseményekről lapunk több oldalán közlünk beszámolókat.

2025 szeptemberében véget ért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének, elnökhelyettesének és Állandó Tanácsának ötéves megbízatása. A hatályos szabályzatnak megfelelően az MKPK őszi rendes ülésén, szeptember 3-án Máriapócson a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardy György veszprémi érseknek, hogy két cikluson keresztül elnökként, illetve elnökhelyettesként vezették a püspökök testületét.

Ezek után az MKPK választásra jogosult tagjai megválasztották az új elnököt, elnökhelyettest és az Állandó Tanács tagjait. A titkos szavazás eredményeként a következő ciklusban Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz az MKPK elnöke. Az elnökhelyettesi feladatokat továbbra is Udvardy György veszprémi érsek látja el. Az elnök és az elnökhelyettes mellett az Állandó Tanács tagja lett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök.

Székely János püspökkel, az MKPK új elnökével készült interjúnkat a 9. oldalon olvashatják.

Beszámolunk arról is, hogy XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Szent Péter-bazilika előtti téren ünnepélyes szentmisét mutatott be, melynek keretében szentté avatta Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist. A szertartáson jelen voltak Olaszország, Nagy-Britannia, Lengyelország és a Máltai Lovagrend hivatalos küldöttségei is.

Az Új Ember nyolcvanéves fennállása alkalmából indított cikksorozatunkban ezúttal Károlyi Amy költő, műfordító Boldogok a lelki szegények című írását olvashatják, mely eredetileg lapunk 1947. július 6-i számában jelent meg.

A Mértékadó kulturális mellékletben az Arcvonások rovatban a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékét vezető Dobszay Ágnessel, a nemzetközi hírű zenetudós, Dobszay László lányával beszélgettünk édesapjára, a kilencven évvel ezelőtt született zenetörténész, népzenekutató, karnagyra emlékezve, annak apropóján is, hogy augusztus végén kétnapos konferenciát tartottak Dobszay László életművéről.

A szentévhez kapcsolódva „A remény zarándokai” mottóval rendezik meg az idei Ars Sacra Fesztivált szeptember 13. és 21. között. A szakrális művészetet középpontba helyező kulturális programsorozatot sajtótájékoztatón mutatták be augusztus 28-án Budapesten, a városmajori kistemplom Prohászka Ottokár Közösségi Terében. A programok széles köréből a Mértékadó is kiemelt néhányat az ismertetőjében.

Mészáros Ákos a gyomaendrődi Kner Nyomdaipari Múzeumban tett látogatásáról, Bodnár Dániel pedig Szilágyi Márton „Miért én éltem, az már dúlva van” címmel megjelent Vörösmarty-tanulmányairól ír, hiszen idén emlékezünk meg a magyar romantika legnagyobb alkotója, a Szózat költője, Vörösmarty Mihály születésének 225. és halálának 170. évfordulójáról.

Magyar Kurír