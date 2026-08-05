Megjelent az Új Ember 2026. augusztus 9-i száma

Szeptember 18. és 20. között Kaposvárra hív a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS), hogy ismét megmutassa: a hit nem csupán a templom falai között van jelen, hanem a tereken, az utcákon és a közösségi programokon is. Török Daniellával, a rendezvénysorozat főkoordinátorával és Bánlaki Zsanett-tel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága irodavezetőjével beszélgettünk.

Július végén súlyos rongálás történt Međugorjéban: fekete festékkel fújták le a Jelenések hegyén álló Mária-szobrot és a Kék kereszt közelében található kegyszobrot, illetve az elkövető – akit időközben elfogtak – a szabadtéri oltárnál gyújtogatott. Összefoglalónkban arról olvashatnak, hogy a Cenacolo Közösség tagjai gyors összefogással, tizenkét óra alatt megtisztították a Mária-szobrokat, valamint a szabadtéri oltárnál is sikerült eltüntetni tűz nyomait.

Első ízben nyílt katolikus udvar a Művészetek Völgyében. A Csipkebokor Katolikus Udvarban Taliándörögdön önkéntes fiatalok szervezésében július 24. és augusztus 2. között, tíz napon át várták a fesztiválozókat. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye támogatásával létrejött udvar a Völgy forgatagában a valódi találkozások, a közös gondolkodás, az őszinte kérdések oázisává vált.

A reményről háború idején – Teológus, biblikus és filozófus nyári egyetemen jártunk Vasváron, ahol a békéről, a reményről és az újrakezdésről beszélgetett Lucsok Péter Miklós OP, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke; Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke, az MKPK elnöke és Pigler Mónika Míra OP filozófus.

A Sant’Egidio közösség szervezésében ökumenikus imádságot tartottak a pharrajimos és a kislétai gyilkosság évfordulóján a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz-templomban.

„Legyen öröm az iskolakezdés!” – A Katolikus Karitász elindította kampányát, melynek az a célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást adjanak tanévkezdéskor, ugyanakkor év közben is segítséget nyújtsanak számukra a kibontakozáshoz.

A Mértékadó mellékletben Strobl Alajos szobrászművész Budapesten, a Régi Műcsarnokban megrendezett életműkiállításáról olvashatnak; Ámos Imre festőművészről pedig Petényi Katalin monográfiája alapján szólunk.

Halmai Tamás Mohácsi Balázs Újabb narancsok gurulnak el című rendhagyó új regényéről írt jegyzetet.

A Nézőpont rovatban Christopher Nolan óriási sikert aratott filmeposzával, az Odüsszeia mélyrétegeivel foglalkozunk.

Magyar Kurír