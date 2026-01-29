Megjelent az Új Ember 2026. február 1-jei száma

Takács Anitát 2025. június 29-én választották meg a Szociális Testvérek Társasága magyarországi elöljárójának. A megszentelt élet ünnepe (február 2.) alkalmából vele beszélgettünk lelki útjáról, szerzetesi hivatásáról, közössége jelenéről és az önátadásról, amelyre minden keresztény hivatott.

Interjút olvashatnak Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszterrel, aki a múlt év végén, még a szentévben pápai audiencián vett részt. A Szentatyával való találkozásáról, vatikáni tárgyalásairól, s a nemrég zárult Educatio kiállítással kapcsolatban a katolikus felsőoktatás helyzetéről is beszélgettünk a miniszterrel.

Könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést rendeztek a Mária Rádió magyarországi elindulásának 20. évfordulója alkalmából január 17-én a Szent István-bazilikában; az ünnepen Erdő Péter bíboros, prímás főcelebrálásával szentmisét mutattak be. Tudósításunkban többek között arról olvashatnak, hogy az önkéntesek munkája és az adományok által működő, világszerte 90 országban jelen lévő Mária Rádió magyarországi megalapításának jubileumát megtisztelte jelenlétével Vittorio Viccardi, a Mária Rádió világcsaládjának elnöke is.

A Zeneakadémián január 22-én tartották meg a jubileumi ferences jótékonysági koncertet, amelyen ezúttal a ferences zenészekből és barátaikból álló FRATRES Ferences Kórus és Zenekar, valamint a Szent Angéla-iskola kórusai léptek fel. Gregorián énekek, kórusművek és hangszeres kompozíciók egyaránt elhangzottak az esten, kibontva a négy ferences jubileum tartalmát. A koncert bevételével a Gyöngyösön és Karácsondon működő Autista Segítő Központ (ASK) gondozottjait és programjait támogatja évről évre a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. A zenés estről beszámolót olvashatnak lapunkban.

A Mértékadó kulturális mellékletben, az Arcvonások rovatban Szoliva Gábriel ferences szerzetessel beszélget Pallós Tamás a zene erejéről. A pasaréti ferences kolostor házfőnöke amellett, hogy lelkipásztor, előadóművész is: ha ideje engedi, orgonál, zongorázik és csembalón játszik, illetve zenetörténeti kutatásokat végez.

Kádár-Bárczi Maria Barbara 2025-ben szerezte meg diplomáját jeles minősítéssel az ELTE Bölcsészettudományi Karának lengyel nyelv és irodalom mesterszakán. Dolgozatában a ferences lelkiséggel foglalkozik a magyar–lengyel Árpád-házi szentek és boldogok (Szent Erzsébet, Szent Kinga, Boldog Jolán, illetve az Anjou-házból származó Szent Hedvig) életpéldájának és kultuszának bemutatásán keresztül. Szerkesztőségünkben beszélgetett vele Bodnár Dániel.

A Manierista szemmel – Grafikák Georg Baselitz gyűjteményéből című kiállítás március 15-éig tekinthető meg a Szépművészeti Múzeum földszinti grafikai kabinetjében, csütörtöktől vasárnapig. „Viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy sikeresnek mondható kortárs művész antik tárgyakat, képzőművészeti alkotásokat gyűjtsön. Most ennek lehetünk tanúi” – a tárlatot Mészáros Ákos mutatja be.

Magyar Kurír