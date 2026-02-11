Megjelent az Új Ember 2026. február 15-i száma

A Parma Fidei – Hit Pajzsa díjat a kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) alkalmából azoknak az élő egyházi személyeknek ítélik oda évről évre, akik a diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Az idei év kitüntetettje Reisz Pál OFM ferences pap, szerzetes, a budapesti Alcantarai Szent Péter-templom gyóntatója. Vele készítettünk interjút az életéről, hivatásáról.

A napokban zajló házasság hetére üzenetet küldött Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke. „Az emberi kapcsolatok egészen sajátos, szent és küzdelmesen szép formája a házasság. A krisztusi házasság igazi érték. A házasság hete eseménysorozattal a keresztény házasságot szeretnénk ünnepelni: kedvet ébreszteni fiataljainkban az egy életre szóló elköteleződésnek erre a módjára. Megerősíteni és bátorítani akarjuk a kitartásra a házasság vándorútján levőket” – írja a főpásztor az üzenetben, amelyet teljes terjedelmében lapunk 3. oldalán közlünk.

Kiss Teodóra, az Örökké Haza program egyik megálmodója volt a Café Francesco missziós kávézó vendége február 3-án. A program önkéntesei a kórházban hagyott csecsemőket látogatják, ringatják, etetik, altatják. A feladat és az arra felkészítő kurzus iránt a Szegedi Tudományegyetemen rendkívüli az érdeklődés, és a két egyetemista tenni vágyásából mára országosan terjedő kezdeményezés lett. Összefoglalót közlünk a Café Francescóban zajlott beszélgetésről.

Tiszteletreméltó Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából Márton Áron 130 névvel emlékévet hirdet a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye. Egyebek mellett alkotópályázat, animációs film, diákvetélkedő, konferencia, tábor, honlap, zarándoklat segít majd közelebb hozni Márton Áron személyét. Jelenleg a törvényhozáson halad át az a törvénytervezet, amelyben azt kezdeményezik, hogy Romániában 2026 Márton Áron éve legyen. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek emlékévet meghirdető körlevelét olvashatják a lapban.

A Mértékadó kulturális mellékletben, az Arcvonások rovatban a Pro Cultura Christiana díjas Markolt házaspárral készült interjúnkat olvashatják. Tavaly decemberben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a szobrász házaspárnak ítélte a Pro Cultura Christiana díjat. Sebestyén fiuk a szülőket követve szintén szobrász lett. Egyházi megrendelésre készített belső terek, szobrok, köztéri alkotások, emlékművek, domborművek és több díszkút köszönheti létét a Markolt családnak.

Désirée Nosbusch kétszereplős, Poison (Méreg) című filmjéről Baranyai Béla írta meg gondolatait. „Az egykori házastársak, Edith (Trine Dyrholm) és Lucas (Tim Roth) tíz év után találkoznak ismét. Utoljára akkor látták egymást, amikor a gyermeküket temették, és most láthatólag egyikük sem tud mit kezdeni a másikkal. Lassan mégis beszélgetni kezdenek…”

Paksa Balázs a progesszív rock/metal kiemelkedő képviselőiről ír CD-ajánlójában. Az idén negyvenéves jubileumát ünneplő, Grammy-díjas Dream Theater és a szintén hosszú ideje működő alkotóközösség, a Spock’s Beard 2025-ben ismét lemezt jelentetett meg.

