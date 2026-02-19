Megjelent az Új Ember 2026. február 22-i száma

A Szent István Ház, Róma magyar zarándokháza államalapító királyunk, Szent István öröksége. Az Örök Város nyugati részén, a Gianicolo-domb mögött elterülő lankás, kertvárosi hangulatot árasztó Monteverde Nuovo negyedben található. Ideális környezet a testi pihenésre és a lelki elmélyülésre. Lapunkban olvashatják az intézmény igazgatójával, Terdik Sebestyénnel készült interjúnkat.

Idén ünnepeljük az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordítás megjelenésének 400. évfordulóját. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai 2025. őszi ülésükön arra hívtak, hogy a katolikus tudományos közélet tagjai tárják fel és méltó módon mutassák be a Káldi-biblia jelentőségét. Ezúttal Székely János, az MKPK elnöke, biblikus teológus, egyetemi tanár írását adjuk közre.

Már a hazai középiskolák egyharmadában a katolikus történelemkönyv-sorozatot használják, és az állami szakképzésben is számosan élnek a 2022 óta adott lehetőséggel. A sikeres könyvsorozat létrejöttének szakmai hátteréről Kovács Örs főszerkesztővel beszélgettünk a tankönyvrendelések időszakát megelőzően.

Február 16-án zárult a házasság hete. A rendezvénysorozat mottója – „A hűség szabadsága” – elsősorban azt fejezi ki, hogy az elköteleződés és a felelősségvállalás nem korlátoz, hanem valódi szabadság forrása. Többek között ezt hangsúlyozták az országos és helyi programok is, amelyekből rövid képes összeállítást közlünk lapunkban, a teljesség igénye nélkül.

A Mértékadó kulturális mellékletben az Arcvonások sorozatban Kruppa Bálint Lajos hegedűművész vall a zenei és ferences szerzetesi hivatásáról.

A Nézőtér rovatban egy zsűritag osztja meg olvasóinkkal a benyomásait a 45. Magyar Filmszemléről. Bevezetőjében a következőket olvashatjuk: „A nemzetközi példákat követve a tavaly újjászületett filmszemle nyitott a vallási szempontok felé. Idén szakmai szervezetek (Interfilm, Signis) delegálták a vallásközi zsűri keresztény tagjait. A szerző filmesként és katolikus delegáltként vett részt a zsűri munkájában.”

A Mértékadóban Mészáros Ákos ezúttal Fény és árnyék címmel a Vármúzeum nagyszabású állandó kiállítását mutatja be, amely a főváros ezeréves történetéről szól.

