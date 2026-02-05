Megjelent az Új Ember 2026. február 8-i száma

Csobán András képzőművész és Csobánné Rákóczy Sarolta tanár huszonhét éve boldog házasok. A házasság hete alkalmából nagytétényi otthonukban beszélgettünk velük a párválasztásról, a házasság gyakorlati oldaláról, és arról, hogy mitől vált egyre erősebbé az egymás iránti szeretetük és kötődésük.

A Café Francesco legutóbbi, január 27-i podcastjában Riesz Domonkos atya beszélt a napjainkra szinte általánossá vált rohanós élettempó lelki életünkre gyakorolt hatásáról. Lapunkban összefoglalót közlünk az előadásról.

Kavalecz Imre kommunikációs szakértő, a Mávinform korábbi szóvivője 1984-től adott tájékoztatást az aktuális vasúti helyzetről egészen 2025. december 17-éig: aktív szolgálatának utolsó munkanapján élőben mondta el a Mávinform híreit a Magyar Katolikus Rádióban.

A vasút szolgálatáért díj arany fokozatának birtokosa. Szóvivői hivatása mellett harminchat éve ministrál a budapesti Szent István-bazilikában. A vele készült interjúnkat is mostani számunkban olvashatják.

A Mértékadó kulturális mellékletben interjút olvashatnak Kecskés D. Balázs zeneszerzővel. 2018-ban Accusativus című zongoranégyesével a legjobb komponistának ismerték el a virginiai Garth Newel nemzetközi zeneszerzőversenyen. A Holland Filharmonikus Zenekar felkérésére írt Blue-t 2022-ben Madaras Gergely mutatta be az amszterdami Concertgebouw-ban; a San Francisco Choral Artists számára kórusműveket komponált.

A hazai hangversenyélet aktív résztvevőjeként rendszeresen jelentkezik új alkotásokkal; brácsa- és hegedűverseny után most egy zongoraverseny megírására készül. Február 5-én, a Pesti Vigadóban szólal meg először A Megfeszített (Der Gekreuzigte) című nagyszabású oratóriuma.

Kecskés D. Balázzsal ihletadó szerzőkről, a műfajok sokféleségéről, azok „hatásmechanizmusairól” és a tonális zene újjáteremtéséről beszélgetett Pallós Tamás.

Az elmúlt negyven év egyik legjelentősebb, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tárlata az Attila című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban: ezerhatszáz év Attila-képe jelenik meg mintegy négyszáz műkincs és műtárgy bemutatásával. A kiállított tárgyak tizenhárom ország hatvannégy jelentős múzeumából érkeztek. A tárlat – amelyet Mészáros Ákos mutat be lapunkban – július 12-éig tekinthető meg.

„A filmek révén lehetőségünk van arra, hogy mélyebbre ássunk, mélyebbre lássunk. Az igazság, annak megélése és közölhetősége kedves témájuk a kortárs filmeknek.” A Nézőpont rovatban Baranyai Béla elmélkedik az igazságról és annak mozgóképi megjelenítéséről, többek közt a Goebbels, a manipuláció művészete című filmmel kapcsolatban.

