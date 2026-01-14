Megjelent az Új Ember 2026. január 18-i száma

A Szentatya január 6-án, az Úr megjelenésének ünnepén bezárta a szent kaput, majd ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Péter-bazilikában. A szentévet záró beszédében a pápa arra biztatott, hogy maradjunk kérdező és kereső emberek, a remény zarándokai, olyanok, akik nyitottak Isten új útjaira, és útitársai tudnak lenni a többi kereső, úton lévő embernek. Lapunkban XIV. Leó pápa olaszul elmondott homíliájának fordítását közöljük.

Január 8-án este ért véget a Vatikánban a XIV. Leó pápa által egybehívott első rendkívüli konzisztórium, melyen részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek is. Vértesaljai László SJ, a Vatikáni Rádió magyar adásának főszerkesztője készített interjút vele. Lapunkban a beszélgetés leiratát olvashatják.

Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) nagykancellárja január 8-án délelőtt meglátogatta a Hungexpo területén zajló 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a hazai katolikus intézmények standjait, tájékozódott a képzésekről. Az eseményről képes összeállítást közlünk.

Január 5-én ünnepelte 80. születésnapját Barsi Balázs ferences szerzetes, teológus és hitszónok, akinek szolgálata évtizedek óta meghatározó a hazai Egyház lelkiéletében. (A jubilánssal interjút közöltünk lapunk január 4-i számában – a szerk.). A születésnapos január 9-én mutatta be hálaadó szentmiséjét a fővárosban, s a hálaadásba bekapcsolódott a budapest-belvárosi ferences közösség is a pesti ferencesek templomában. Az ünnepről tudósítást olvashatnak lapunkban.

A Mértékadó kulturális mellékletben, a Műterem rovatban Kő Pál szobrászművész emlékkiállításáról ír Mészáros Ákos. A február 15-ig nyitva tartó tárlat a városligeti Műcsarnokban látható. A művész 2020-ban hunyt el, hosszú alkotói évtizedek után. Ahhoz a 20. század második felében kibontakozó szobrásznemzedékhez tartozott, amelyhez Csíkszentmihályi Róbert, Borbás Tibor, Konyorcsik János, Czinder Antal és Melocco Miklós is. “Kő Pál alkotásairól elmondhatjuk, hogy bármilyen anyagból formált, faragott figurái nagyon szerethetők, és ez mindennél fontosabb” – olvashatják a kiállításbemutató írásban.

A tavalyi esztendő kiemelkedő képzőművészeti eseménye volt a nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum A szent vonzásában című időszaki kiállítása, amely december közepéig volt látható. A tárlat Puskás László (1941–2023) kárpátaljai származású magyar görögkatolikus áldozópap, ikonfestő, mozaikalkotó rendkívül gazdag életművét mutatta be. Az emlékkiállítás rendezője a művész nagyobbik lánya, Puskás Bernadett volt, akinek 2020-ban megjelent albuma mélységeiben tárja fel a pap festő életét és munkásságát. Bodnár Dániel ismerteti a könyvet.

A Nézőpont rovatban Baranyai Béla elemzését olvashatják Nemes (Jeles) László, a Saul fia Oscar-díjas rendezője legújabb, Árva című filmjéről.

