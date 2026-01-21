Megjelent az Új Ember 2026. január 25-i száma

Január 26-án ünnepli nyolcvanadik születésnapját Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát. Az életéről, bencés identitásáról, hivatásáról, történelmi és társadalmi kérdésekről beszélgettünk a szerzetes-főpásztorral.

A rendkívül hideg téli napokban a Katolikus Karitász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselőit kérdeztük aktuális tevékenységükről, s arról, hogy mit kell tenniük a hétköznapi embereknek egy olyan helyzetben, amikor az extrém időjárás miatt emberek életét látják veszélybe kerülni.

„Lehet, hogy az Egyház látható egysége még nincs karnyújtásnyi távolságban, de valahol a horizonton már megjelenik” – vallja interjúnkban Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, aki január 31-én a budavári evangélikus templomban istentisztelet keretében búcsúzik az egyházvezetői szolgálattól.

Tudósítást olvashatnak arról, hogy megnyitották Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét január 10-én az Assisi külső kerületében álló porciunkulai Angyalos Boldogasszony-bazilikában. A bazilika őrzi azt a helyet, ahol 1226 őszén véget ért Szent Ferenc földi útja. Ebből az alkalomból XIV. Leó pápa különleges ferences jubileumi évet hirdetett, amely 2027. január 10-én ér véget.

A Mértékadó kulturális mellékletben Mészáros Ákos mutatja be a Tihanyi Lajos életmű-kiállítást, amely február 15-éig látogatható Budapesten, a Magyar Nemzeti Galéria földszinti kiállítóterében; egyúttal felvázolja a művész sorsát, idézve kortársainak reflexióiból is.

Pallós Tamás a Hangsorok rovatban mutatja be olvasóinknak az itthon talán kevéssé ismert világhírű operaénekest, az örmény–litván származású szopránt, Asmik Grigoriant, akit „az elmondhatatlan közvetítőjének” nevez. A jegyzet egyben a művész legutóbbi berlini fellépéséről írt élménybeszámoló.

Nyolcvan évvel ezelőtt zajlott le a történelem leghíresebb pere. Az eljárás 1945. november 20-án vette kezdetét, és 1946. október elsején ért véget. Ez idő alatt huszonkét személy, a Harmadik Birodalom legfontosabb, még életben lévő politikai, katonai és gazdasági vezetői, továbbá hat náci szervezet felett mondtak ítéletet. A Nézőpont rovatban Baranyai Béla ezúttal a nürnbergi perról szóló filmalkotásokat elemez.

Magyar Kurír