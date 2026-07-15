Megjelent az Új Ember 2026. július 19-i száma

A Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat biztonságos kikötő a függőségekkel küzdőknek, de a szolgálat nemcsak az alkohol-, szerencsejáték- vagy drogfüggőségben érintetteket támogatja, hanem a családtagokat is. Budapesten, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kecskeméten, Egerben, Szekszárdon és Vácon is működik RÉV Szolgálat. A budapesti intézményt Tóth Balázs vezeti, vele készítettünk interjút.

A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban június 27-én szentelték pappá Vida Attilát, aki papi jelmondatául az egyik boldogmondást választotta: „Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek”. Kanyarokon át vezetett idáig az útja, most pedig úgy érzi, a papszentelés korántsem célba érkezés, hanem inkább a start. „Most kezdődik igazán minden” – vallja a hivatásáról lapunkban.

A Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja, Hortobágyi T. Cirill július 11-én, Szent Benedek ünnepén Bakonybélben kihirdette, hogy a Szent Mauríciusz Monostor önállóvá vált. A bencés család képviselői és barátai együtt ünnepelték a történelmi jelentőségű eseményt: szentmisén vettek részt, és leleplezték a monostor nemzeti emlékhellyé nyilvánítását tanúsító sztélét is. Nagy számban gyűltek össze az ünnepen a bencés család – Pannonhalma, Győr és Tihany – szerzetesei, az oblátusok, valamint más szerzetesrendek képviselői, hogy együtt adjanak hálát a bakonybéli monostor önállóvá válásáért. Az ünnepről tudósítást olvashatnak a lapban.



A Mértékadó kulturális mellékletben megemlékezünk arról, hogy százhuszonöt évvel ezelőtt, 1901. július 7-én, a Lazio régióban fekvő hegyvidéki kisvárosban, Sorában megszületett Vittorio De Sica olasz filmszínész és Oscar-díjas rendező, a neorealizmus és az egyetemes filmtörténet egyik legnagyobb alakja. Művészi pályáját színészként kezdte, s bár ezen a téren is a legjelentősebbek közé tartozott, elsősorban korszakosan nagy filmrendezőként emlékszünk rá. 1940-től 1974-ben bekövetkezett haláláig több mint harminc filmet rendezett.

Carl R. Trueman Az ember megszentségtelenítése című könyvéről ír és annak apropóján elmélkedik korunk vezető ideológiai trendjéről Baranyai Béla. „Napjaink progresszív megközelítésmódjai antropológiai tévedéseken alapulnak – írja. – Nemcsak a filozófiában, de a jog, a biológia vagy a pszichológia területén is azt tapasztaljuk, hogy a haladónak nevezett, befolyásos gondolkodók tételeik megalkotása során figyelmen kívül hagyják az emberi létezés összetett, ugyanakkor konkrét valóságát. A vertikálist kiiktatva kizárólag a horizontális dimenzióra fókuszálnak.”

Nyáron sem szünetel az operaélet. Pallós Tamás jegyzetéből többek közt megtudhatjuk, hogy az Magyar Állami Operaház szeptembertől júniusig tartó évada meghosszabbodott, a dalszínház újabban augusztus közepéig nyitva tart; idén a Traviata, a Madama Butterfly, Mozart-est és Puccini „best of” koncert felvezette Gianni Schicchi várta-várja az érdeklődőket. A főváros „második operaházában”, a Müpában húszéves lett a júniusi Wagner-fesztivál. Aki pedig szabadtéri programokra vágyik, a Margitszigeti Színház kínálatában találhat vendégművészekkel izgalmasított produkciókat: a júniusi Parasztbecsület–Bajazzók-páros után júliusban A trubadúr, augusztusban pedig – a tavalyi bemutató reprízeként – a Nabucco kerül színre.

Magyar Kurír