Megjelent az Új Ember 2026. június 28-i száma

A Katolikus Egyház és az Ortodox Egyház Közötti Teológiai Párbeszédért Felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság Közös Koordinációs Testülete június 15–19. között Pannonhalmán ülésezett. Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa és Job Getcha pizídiai ortodox metropolita, a testület társelnökei az esemény kapcsán az ökumenizmus útjáról beszéltek a velük készült interjúnkban.

Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök június 20-án az esztergomi bazilikában ünnepi szentmise keretében pappá szentelte Gergely Péter és Nagy Kálmán diakónusokat és diakónussá Gerhes Bence és Szigeti Zoltán papnövendékeket. Lapunkban a pappá szenteltek vallanak küldetésükről.

Berta Tibor püspökkel hatvanadik születésnapja, pappá szentelésének harmincötödik, valamint főpásztori szolgálata kezdetének ötödik évfordulója alkalmából beszélgettünk. „Meg kell próbálni Isten tekintetével nézni az embereket és a világot” – mondja interjúnkban Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök. Azt is hozzáteszi: „Ez nem könnyű feladat, hiszen legfeljebb törekedni tudunk erre. Isten ugyanis ugyanazzal a szeretettel tekint a legelvetemültebb emberre, mint a legerényesebbre.”.

Képes riportot olvashatnak a 75 évvel ezelőtt alapított szentendrei Ferences Gimnázium június 17-én megtartott jubileumi ünnepségéről. A többféle programelemmel színesített rendezvény elején a középiskola tornacsarnokában a gimnázium öregdiákja, Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke mutatott be szentmisét a jelen lévő ferences szerzetespapokkal együtt.

A Mértékadó kulturális mellékletben interjút olvashatnak Bokor Attilával, a Romzsa Tódor című film rendezőjével. Bokor Attila (1957) eddigi életútja fordulatokban, kalandokban gazdag. A hetvenes években két testvérbátyjával együtt Debrecenben megalapították a Color nevű legendás rockzenekart, amely először vált országos hírűvé a vidéki beategyüttesek közül.

A nyolcvanas években mindhárman disszidáltak, ő először Franciaországba ment, majd onnan az Egyesült Államokba. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen (UCLA) elvégezte a filmrendező szakot. 1993-ban hazajött. Több filmet rendezett, köztük az 56 csepp vér című filmmusicalt, 2025-ben pedig nagyjátékfilmet készített az 1947-ben vértanúhalált halt Boldog Romzsa Tódor kárpátaljai görögkatolikus püspökről.

A Műterem rovatban Mészáros Ákos invitálja olvasóinkat a Falk Miksa utca sarkán álló Kieselbach Galéria mostani kiállítására. A Budapest a festők szemével című tematikus tárlat előreláthatólag július 10-éig tekinthető meg a fővárosi galériában.

A június 11-i stílusos vernisszázson Másik János énekelte Cseh Tamás dalát Bereményi Géza szövegével: „Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk / Maradunk itt, vagy egyszer majd továbbmegyünk? / Itt van a város, vagyunk lakói / Maradunk itten, neve is van: Budapest”.

A Mértékadó filmes rovatában Paksa Balázs elemzi Gustavo Lipsztein brazil forgatókönyvíró-rendező Láthatatlan veszély/Emergência Radioativa című minisorozatát. A valós történet „főszereplője” egy kékesen foszforeszkáló anyag, a cézium–137 izotóp, amely intenzív gammasugárzással súlyosan károsít minden élőlényt.

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