Megjelent az Új Ember 2026. március 1-jei száma

A böjt nem pusztán önmegtagadás, hanem belső iránytűnk átállítása egy túlterhelt, digitális zajjal telített világban. A tudatos elengedés nem veszteség, hanem megszabadulás a feleslegtől, s egyúttal térnyitás Isten és a periférián élők felé -- vallja Zsódi Viktor, a Piarista Rend Magyar Tartományának vezetője. A nagyböjti időszak kihívásairól beszélgettünk vele.

Együttérzésre és cselekvő szeretetre hív a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a nagyböjti körlevelében. Adománygyűjtés indul a háború sújtotta területeken élők számára. A körlevelet teljes terjedelmében közöljük.

Riportot olvashatnak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ceglédi tanyagondnokainak tevékenységéről. „Melléjük szegődtünk egy februári munkanapjukon, és ámulva tapasztaltuk, mennyi mindenhez kell értenie annak, aki erre a szép szolgálatra vállalkozik, a sáros földúton való autóvezetéstől a fa felhasogatásán át a kisebb szerelési munkákig. A legfontosabb mégis a nyitottság, a figyelem, a kedvesség.”

Külhoni rovatunkban arról adunk hírt, hogy február 11-én a román Szenátus megszavazta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által benyújtott törvénytervezetet, február 18-án pedig 250 szavazattal a Képviselőház is elfogadta a jogszabályt, amely 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánítja a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából.



A Mértékadó kulturális mellékletben az Arcvonások rovatban olvashatják Osztrosits Éva hegedűművésszel készült interjúnkat. Bartók összes (hat) vonósnégyesét két estre bontva szólaltatja meg a Korossy Kvartett március 25-én és május 17-én a Zeneakadémián. Az immár nemzetközi hírű kisegyüttes tagjával, Osztrosits Éva hegedűművésszel beszélgettünk pályafutása indulásáról, tanárokról, klasszikus és kortárs komponistákról, hasonló értékrendet képviselő muzsikustársakról.

Második alkalommal rendeztek Weissmahr Béla-emlékkonferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (PPKE BTK) Filozófia Tanszékének szervezésében. A budapesti Sophianumban tartott esemény előadói – Birher Nándor dékán, Frenyó Zoltán, Hankovszky Tamás tanszékvezető, Papp Tibor Norbert, Petres Lúcia OP, Puskás Attila tanszékvezető, Sárkány Péter, Schmal Dániel, Szeiler Zsolt és Szombath Attila – a jezsuita filozófus egyik kulcstémáját, a halhatatlanságról szóló megfontolásait ismertették-elemezték. Baranyai Béla írt összefoglalót a konferenciáról.

A Műterem rovatban Mészáros Ákos ezúttal a Néprajzi Múzeumban látható Vágatlanul – Törékeny fényképek valósága című kiállítást mutatja be. A tárlat július 5-éig látogatható.

