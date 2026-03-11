Megjelent az Új Ember 2026. március 15-i száma

Idén ünnepeljük az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordítás megjelenésének 400. évfordulóját. Káldi György tevékenységéről és a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat szolgálatáról Harmai Gáborral, a társulat főtitkárával beszélgettünk.

Veszélyes, hogy a hatalom elsődlegessége által jellemzett multipoláris világ van kialakulóban – mondta Pietro Parolin bíboros március 4-én, amikor interjút adott a Vatikáni Rádiónak a Közel-Keleten zajló eseményekről. A Vatikáni Rádió főszerkesztője, Andrea Tornielli beszélgetett az államtitkárral az USA és Izrael által Irán ellen indított támadást követően. Az interjút lapunkban közöljük.

Személyes istenkapcsolat címmel tartott előadást Riesz Benedek, az angyalföldi Szent Mihály-templom papi közösségének a tagja március 3-án a Café Francesco missziós kávézóban. Lelkesítő előadásában Isten megtapasztalható közelségéről beszélt, és arról, „ha a mérték nélküli szeretet elérhető, döntési helyzet előtt állunk, mert valami lángoló és megkerülhetetlen van előttünk”. Hogyan érdemes élni, hogyan lesznek a mindennapjaim még inkább élhetők? Ilyen és hasonló kérdésekre is válaszolt Riesz Benedek a missziós kávézóban.

Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök március 1-jén a fővárosi Haller téri Páli Szent Vince-plébániatemplomban mutatott be szentmisét a Sant’Egidio közösség szervezésében hajléktalan barátaik emlékére, akik az utcán éltek és haltak meg. A szentmise után terített asztallal és élő zenével várták a szegényeket a Ferencvárosi Művelődési Központban.

A Mértékadó kulturális mellékletben a Bajor Gizi Színészmúzeumba kalauzolja olvasóinkat Mészáros Ákos. „Egy csodaszép, a neobarokk stílusában épült, sárga színben pompázó villa hívja fel magára a figyelmet a Stromfeld Aurél utcában, amit ez alkalommal a Németvölgyi út felől közelítek meg. Még manapság is vonzó, szép környék ez, akár csak annak idején, amikor a villát építették. A ház a színházművészeti kultúránk egyik fellegvára. Eredetileg Bajor Gizinek, a Nemzeti Színház művészének egykori lakóhelye ez, ahol a színésznő élte nagypolgári mindennapjait.”

Bodnár Dániel könyvajánlójában Csépes János (1918–1953) kárpátaljai görögkatolikus papról ír, aki hithűségéért vértanúhalált halt. A róla szóló könyv szerzője, Ivancsó István szintén görögkatolikus parókus, teológus, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola tanára, az Új Ember Tanítás és lélek című rovatának egyik rendszeres szerzője. A teológus – Csépes János feleségének rokona – korabeli dokumentumokra, eseményekre alapozva, rengeteg képpel illusztrálva mutatja be a mártír pap életét.

Baranyai Béla a Nézőtér rovatban három filmet elemezve ír a lét és a szomorúság összefüggéseiről, valamint keresi a közös pontokat a Ha tudnék, beléd rúgnék, a Dögölj meg, szerelmem és az Érzelmi érték című alkotások között, illetve az is kiderül, hogy az elemzés eredménye a jegyzetírót új téma kibontására sarkalja.

Magyar Kurír