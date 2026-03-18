Megjelent az Új Ember 2026. március 22-i száma

A közel-keleti helyzetet sajátos szempontból láttatja lapunkban közölt írásában Ibrahim Faltas OFM, a Szentföldi Ferences Kusztódia iskoláinak felelőse.

Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója arról nyilatkozott nekünk, hogy amikor a gyermekvédelem egyszerre küzd szakemberhiánnyal, elöregedő nevelőszülői hálózattal és a területet övező, politikailag is terhelt közhangulattal, a sztereotípiák árnyékában fontos feladat a valódi problémák felmutatása, a gyermekek méltóságának megőrzése, a hitelesség erősítése és a gyermekvédelem társadalmasítása.

Az Oktatási Hivatal (OH) és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) együttműködésében készült legfrissebb országos középiskolai rangsorban a Budai Ciszterci Szent Imre Gimázium bekerült az első tíz közé, az egyházi kategóriában pedig az első lett. Az intézmény pedagógiai szemléletéről és az oktatás jelenlegi kihívásairól is beszélgettünk Barlay Bence igazgatóval.

Tudósítást közlünk arról, hogy Budapesten, a belvárosi ferences (Alkantarai Szent Péter-) templomban március 13-án elhelyezték Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét. Udvardy György veszprémi érsek vezetésével, fiatalok csoportjainak közreműködésével keresztutat is jártak a szertartásra összegyűlt hívek.

„A gyermeket a családban nem annyira hinni kell tanítani, hanem sokkal inkább előtte, a szeme láttára, füle hallatára kell élnünk a saját hitünket. Az általunk hitelesen – olykor kételyekkel – megélt hit készíti elő a talajt gyermekünkben is a hit ajándékának befogadására” – olvasható Mervay Miklós Az együtt imádkozó család együtt is marad című könyvében. A kötetet – ami megvásárolható az Új Ember könyvesboltban vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban – ajánljuk lapunkban.

A Mértékadó kulturális mellékletben Pallós Tamás interjúját olvashatják Vörös Győző ókorkutatóval a Jeruzsálemi Magyar Akadémiáról. A közel-keleti háborús helyzetben a tavaly létrehozott akadémia ünnepélyes, „látványos” megnyitása még várat magára, de a nagyra hivatott, kiemelt jelentőségű tudományos-kulturális intézményben már megkezdődött a munka. Az alapító igazgató – pápai aranyérmes és Széchenyi-díjas – Vörös Győző ókorkutató professzor egyebek mellett az immár évezredes szentföldi–magyar kapcsolatokról is beszélt a Mértékadónak.

Baranyai Béla ismertetőt írt a Szent István Társulat által kiadott Kereszténység és európaiság című könyvről.

Mészáros Ákos pedig bemutatja a Magyar nyelvű színjátszás Petőfi korában, 1823–1849 című időszaki kiállítást, amely megtekinthető a Bajor Gizi Színészmúzeumban, Budapesten.

Magyar Kurír