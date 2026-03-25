Megjelent az Új Ember 2026. március 29-i száma

Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát március 13-án szentmise keretében átadta Európa védőszentje, a Szent VI. Pál pápa által a béke hírnökének nevezett Szent Benedek ereklyéjét Lucsok Miklós munkácsi megyéspüspöknek. A csontereklye Kárpátaljára és Ukrajna római katolikus egyházmegyéibe kerül, ahol arra hívják a püspököket, papokat, szerzeteseket, az Egyházban szolgálókat és Isten ukrajnai népét, hogy a békéért imádkozzanak majd jelenlétében. A kezdeményezésről bővebben olvashatnak lapunk 3. oldalán.

A szerzetesközösségek egy része ma az idősödés és a létszámcsökkenés kihívásaival néz szembe. Mégis, sokak számára éppen ezekben a törékeny helyzetekben válik igazán láthatóvá a szerzetesség legmélyebb üzenete: a hűség, a közösség és a remény tanúsága. Erről is nyilatkozott az Új Embernek Kakucs Petra OP, a Magyar Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke, amikor a veszélyeztetett közösségek kíséréséről és a szerzetesi élet jövőjéről beszélgettünk vele.

Tudósítást olvashatnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán Az ember és a gép határán – Mesterséges intelligencia, etika és az új szabályozási normák címmel rendezett konferenciáról. A március 18-án megtartott tanácskozás egy nemzetközi, multidiszciplináris kutatási projekt nyitórendezvénye volt.

Összefoglalót közlünk a fiatalok szinódusáról, amely március 17-én Martos Levente Balázs püspök, Fábry Kornél püspök és Forrai Tamás SJ vezetésével zajlott a budapesti Központi Papnevelő Intézetben tartott találkozón.

A Mértékadó kulturális mellékletben Mario von Galli A megélt jövő: Assisi Szent Ferenc című könyvéről ír Bodnár Dániel. Az 1904–1987 között élt osztrák jezsuita pap, teológus, író, újságíró teológiai tanulmányai befejezése után Németországban dolgozott, ahonnan menekülnie kellett Hitler náci pártjának 1933-as hatalomra jutása után. Svájcban, majd a világháború után szülőhazájában, Ausztriában élt. A II. Vatikáni Zsinatról szóló tudósításait, kommentárjait szinte az összes német nyelvű rádió- és televízióadó sugározta, így milliókhoz jutottak el.

„Ha holnap meghalnál, hogyan emlékeznének rád? Mit tettél, ami nyomot ha-gyott? Isten vajon befogad a mennyekbe? Őt szolgáltad? Engem pokolian próbára tett. Olyan kezekkel áldott meg, amelyek szépséget teremtenek, de közben mélységes indulatokkal is megvert. Gyilkos indulatokkal.” Ezeket a súlyos mondatokat Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) mondja a róla készült – játékfilmes eszközökkel is operáló – nagyszerű dokumentumfilm elején, amit az ismert szerzőpáros, David Bickerstaff és Phil Grabsky rendezett. Az Exhibition On Screen sorozat Caravaggio című filmjéről Mészáros Ákos írt ismertetőt.

