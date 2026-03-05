Megjelent az Új Ember 2026. március 8-i száma

Lapunk vezető interjújában a Magyar Katolikus Rádió küldetéséről, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspökkel, a rádió vezérigazgatójával és Radetzky András vezérigazgató-helyettessel.

Ahogy olvasóink tapasztalhatták, rendre tudósítunk a Café Francesco podcastbeszélgetéseiről. Ezúttal Rónaszéki Jánossal, a Ferenc pápáról elnevezett kávézó egyik alapítójával készítettünk interjút. Másfél éve már, hogy cserkész- és regnumi fiatalokkal közösen küldetésüknek tekintik a budapest-belvárosi kávéház működtetését. A Café Francesco nem csak vendéglátóhely, jóval több annál: a találkozások helye, közösségi tér és párbeszédre hívó otthon, ahol egymásba fonódik a hit és a kultúra. Rónaszéki János, a budapest-újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit-plébánia káplánja a fiatalokat megszólító missziós kávézó különleges alkalmairól és mindennapjairól is beszél.

A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan a Magyarországi Mindszenty Alapítvány február 27-én a budapest-józsefvárosi Mindszenty téren tartott megemlékezést, amelyen Martos Levente Balázs püspök mutatott be szentmisét. Az emlékezők a Conti utcai ávós börtön előtt Mindszenty József bíboros szobrának megkoszorúzásával és közös imádsággal adtak hálát a hitvallók és vértanúk tanúságtételéért, és megerősítették: minden diktatúra megbukik, de a hűség és a hit megmarad.

Lapunkban tudósítást olvashatnak arról, hogy február 23-án, az Ukrajna elleni orosz agresszió kitörése negyedik évfordulójának előestéjén imádságban kérték a békét Ukrajna és a világ minden országa számára Budapesten a Sant’Egidio közösség tagjai és mindazok, akik meghívásukra egybegyűltek a Gát utcai Kaníziusz Szent Péter-templomban. Szőke Péter, a Sant’Egidio budapesti és regionális felelőse tartott elmélkedést.

A Mértékadó kulturális mellékletben a Portré rovatban olvashatjuk Pallós Tamás gondolattöredékeit a Kurtág 100 eseménysorozatról. Ízelítőül néhány sor: „Csupa jó érzést, örömet kelt ez az ünnep, a nyüzsgés, a felpezsdülés, a Kurtág György századik születésnapja köré kerített egész programsorozat. Minden adva van: egy komplett, s mégsem lezárt életmű, hazai tisztelet és őszinte (vagy legalábbis annak látszó) érdeklődés, nemzetközi figyelem, világhírű művészek, avatott Kurtág-interpretátorok vendégfellépései, »workshopok«...” Nincs bánni való, késői felismerés, hogy „ha még időben becsülhettük volna…”, nincs turáni átok, esetében nem áll fenn „a senki sem lehet próféta a saját hazájában” borongás, nincs semmi zavaró tényező. Valahogy minden kerek, mint maga az évforduló. A kedves, szívélyes gesztusok sora már azzal elkezdődik, hogy a körúti és a Müpa felé tartó villamosokon, buszokon hangosbemondón emlékeztetik az utasokat a centenáriumra: szeretettel köszöntik a százéves komponistát, Budapest díszpolgárát.”

Mészáros Ákos pedig a Műterem rovatban a Képzőművészeti Egyetem első kerítéskiállításáról ad hírt, amely a Strobl-évadhoz (Strobl Alajos születésének 170., halálának 100. évfordulója) kapcsolódóan jött létre. Borovi Dániel művészettörténész és Erős Apolka szobrászművész munkája a Bajza utcában, az Epreskert műteremházainak közelében tekinthető meg.

„Az Illegalisták minden mondata egzisztenciális mélységből ered.” Baranyai Béla könyves jegyzetét olvashatják Visky András legújabb regényéről az Irodalom rovatban. Az Illegalisták a több kiadást is megért Kitelepítés „sajátos” folytatása.

