Megjelent a megújult Új Ember 2026. január 11-i száma

A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, melyet sokan győri bencés gimnáziumként ismernek, idén négyszáz éves. Az iskola alapításáról, történetéről, neves öregdiákjairól, a jelenlegi oktatásról és a gazdag programsorozatról, mellyel az alapítás megünneplésére készülnek, Barkó Gábor Ágoston bencés szerzetessel, az iskola igazgatójával beszélgettünk.

Ragyogó helyszíni fotókkal ékes tudósítást közlünk arról, hogy január 4-én Balatonudvariban Czakó András OSB, a település lelkipásztora vízkereszt ünnepéhez kapcsolódva megszentelte a Balaton vizét, és áldásban részesítette a tó partján összegyűlt híveket.

Kezdjük az évet a béke lépéseivel! Ezzel a címmel tudósítunk a béke világnapján, január elsején a Sant’Egidio közösség szervezésében Budapesten megtartott fáklyás felvonulásról és ökumenikus, vallásközi imádságról. Az Egyetemi (Kisboldogasszony-) templomban tartott imaórát Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök vezette.

A Piarista Rend Magyar Tartománya és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tavaly november 6-án konferenciát tartott Budapesten Gravissimum educationis – 60 év a keresztény nevelés távlatában címmel a II. Vatikáni Zsinatnak a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatáról. Az esemény kiemelt előadója Carles Gil i Saguer SchP, a piarista rend generálisa volt. Előadásának összefoglalóját a mostani számunkban olvashatják.

A Mértékadó kulturális mellékletben megismerkedhetnek Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal, zongoraművésszel. Róla kevesen tudják, hogy a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium növendéke volt, majd a Zeneakadémián zongoraművész-tanári diplomát szerzett. Később, amikor szerzetesnek jelentkezett, teológiai tanulmányaival párhuzamosan az egyházzene szakot is elvégezte. Ám hogy a harmóniumokért is lelkesedik, és szívén viseli a sorsukat, az talán még meglepőbb lehet.

Az elmúlt években többen adták át neki orgonakarzaton sínylődő, de még használható, felújításra szoruló hangszerüket. Piusz apáttal a gödöllői apátság új templomában Vámossy Erzsébet beszélgetett a harmóniumokról, a hangszerek királynőjének kistestvéréről.

A Schaár Erzsébet – Válogatás a Zimányi-gyűjteményből és Kincses Gyula fotóiból című kiállítás február 28-áig tekinthető meg Budafokon, a Magdolna Udvarban, a Kossuth Lajos utca 24. szám alatt. „A budafoki szobrászművész házaspár, Vilt Tibor és Schaár Erzsébet neve mára talán kissé feledésbe merült.

Az 1960-as, 70-es években azonban szinte mindenki ismerte őket a környéken. A művészkörök és a műértő közönség is elismerte, nagyra értékelte őket és alkotásaikat. Tárlataikkal idehaza és külföldön is sikert arattak. Schaár 1970-es életmű-kiállítása, amelynek a Műcsarnok adott otthont, jelentős visszhangot váltott ki” – írja Mészáros Ákos, aki bemutatja olvasóinknak a mostani budafoki tárlatot.

A ferences rend 2026-ban világszerte megemlékezik a rendalapító, Szent Ferenc tranzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójáról. Ferenc minden idők egyik legnépszerűbb szentje, nemcsak a keresztények, de más vallások követői is szeretik, tisztelik. Már életében legendák születtek róla, s alakja azóta is számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. Nikosz Kazantzakisz Isten szegénykéje címmel a Szent István Társulatnál 1984-ben megjelent regényéről Bodnár Dániel közli olvasónaplóját.

A Nézőpont rovatban Baranyai Béla Végtelen történetek címmel adja közre az elmúlt év sorozatairól szóló filmes írásának második részét.

Magyar Kurír