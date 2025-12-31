Megjelent a megújult Új Ember 2026. január 5-i száma

„Keresd a békét és járj a nyomában!” (Zsolt 34,15) címmel olvashatják az új esztendő első számában Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének 2026-ra szóló üzenetét.

A szécsényi kolostorban készült beszélgetésünk a nyolcvanesztendős Barsi Balázs ferences szerzetessel Isten megismeréséről. Az Úr éltesse, áldja Balázs atyát, sokak-sokunk lelki mesterét!

A jubileumi szentév végéhez közeledve a négy pápai bazilika közül a Santa Maria Maggiore szent kapuja december 25-én, a lateráni bazilikáé december 27-én, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikáé december 28-án zárult. Ezekről a vatikáni eseményekről összefoglalót közlünk a lapban. A Szent Péter-bazilika szent kapuját és a szentévet 2026-ban vízkereszt ünnepén zárja XIV. Leó pápa.

S még egy bővebb hírt adunk közre a Vatikánból: Riccardo Muti karmester kapta a Ratzinger-díjat. Az elismerést XIV. Leó pápa adta át 2025. december 12-én a VI. Pál teremben. A Ratzinger-díjat a gondolkodás és a művészet területén elért kiemelkedő kulturális eredmények elismerésére alapították.

A nyolcszázéves ferences jubileumok csúcspontjához közeledve jelent meg a Magyar Kurír kiadásában, a Via Sacra zarándok utazási irodával együttműködésben a közös zarándokútikönyv-sorozat legújabb, Assisi című kötete, amelynek szerzője Kuzmányi István diakónus, az Új Ember és a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője. Ez a sorozat ötödik kötete, a szerző jegyezte korábban a Fatima című kiadványt is. A könyvbemutatóról tudósítunk a lapban.

A Mértékadó kulturális melléklet Arcvonások rovatában interjút olvashatnak Török Ábel íróval. Két eddig megjelent, merőben eltérő hangvételű regénye, A gonosz erdő meséi és a harmadik ég még „korai korszakának” termései. A klasszika-filológia és bizantinológia szakon végzett Török Ábel ógörög, norvég, francia és angol nyelvből fordít. Tudományos kutatásokról, korokról és korszakokról, a formálódó szövegek beláthatatlan távlatairól beszélgetett vele Pallós Tamás.

A filmrajongók örömére Baranyai Béla a 2025-ös év néhány sorozatát mutatja be, értékeli kétrészes írásában.

Bodnár Dániel ezúttal a Szent István Társulat Ókori Keresztény Írók címmel indított új könyvsorozatának tizedik és tizenegyedik darabját ismerteti. A kora keresztény latin teológia kiemelkedő alakja, Tertulliánus munkásságát mutatja be a kétkötetes, több mint kétezer oldalas kiadvány Boros István, Perendy László, Takács László szerkesztésében.

Minden kedves Olvasónknak a Jóistentől áldott, boldog új évet kívánunk!

Magyar Kurír