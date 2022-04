Megkezdődött a 2025-ös szentév előkészítése a Vatikánban

„Ez egy tartalomban gazdag út, amelyet a világ összes helyi egyháza együtt tehet meg” – nyilatkozta Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke a jubileumi év prioritásáról. Ezt a vatikáni intézményt jelölte ki a pápa a szentév megszervezésére. „Az irányelv az, hogy az eseményt ne egy 25 évenként megismétlődő történetnek éljék meg a hívek” – mondta az érsek a Telepace televíziónak adott interjújában.

Április 4-én, hétfőn került sor a lelkipásztori bizottság első ülésére a Római Kúria, az Olasz Püspöki Konferencia és sok más egyházi szervezet képviselőinek jelenlétében. „Együtt elkezdjük megvizsgálni, hogyan lehet a szentévet tartalommal megtölteni nemcsak lelki szempontból, hanem a pápa által a közelmúltban hozzám intézett levélben foglaltak szerint, vagyis milyen fajta és témájú események legyenek az év során” – fejtette ki Fisichella érsek.

A következő napokra tervezik a kulturális bizottság ülését azzal a céllal, hogy megvizsgálják, hogyan lehet összekapcsolni a lelki és a kulturális élményt. „Szeretnénk, ha Róma városa a benne rejlő történelmi, művészeti, zenei és építészeti gazdagságot erre a jubileumra is felkínálná” – ez a korábbi szentévekből származó tapasztalat, amely rávilágított a zarándoklat és a turizmus dimenziója közötti szoros kapcsolatra. „A zarándoklatok történetében az emberek mindig is kíváncsiak voltak a helyi kultúrára is, és az ebből származó hihetetlen gazdagsággal tértek haza.”

A szentszéki szervezői struktúra része a technikai, az ökumenikus és a kommunikációs bizottság is; ez utóbbi hamarosan ülésezik. A médiával való szövetség is alapvető fontosságú – hangsúlyozta az elöljáró. „Nemcsak a találkozók közvetítésének módját kell tisztázni, hanem mindenekelőtt azt, hogy melyek a zarándokok bevonásának legaktuálisabb formái” – fogalmazott Fisichella érsek.

Végül bejelentette, hogy a szentév logóját valószínűleg május végén teszik közzé; május 20-a a közelmúltban kiírt nemzetközi pályázat zárónapja, melyre – úgy tűnik – számos pályamű érkezik a világ különböző részeiről. „Az első Afrikából érkezett, a kontinens élénk érdeklődésének jeleként” – mondta Fisichella érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír