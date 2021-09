Megkezdődött a tanév a kolozsvári teológiai karon

Jelen voltak a védettségi igazolvánnyal rendelkező hallgatók és oktatók, a többiek pedig online követhették az ünnepi liturgiát.

Vik János dékán kifejezte örömét, hogy másfél év után legalább részlegesen sor kerülhet a hallgatókkal való találkozásra, majd köszöntötte László Attila kolozsvári főesperest, a szentmise főcelebránsát. Részt vett az eucharisztia ünneplésében Vizi Zakariás plébános, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnöke, akinek nagy szerepe volt abban, hogy a kar székhelyéül szolgáló épület külseje megújulhatott. A tanári karból Nóda Mózes egyetemi tanár is koncelebrált.

László Attila főesperes homíliájában személyes történetek felelevenítésével világított rá arra, hogy a papság feladata nyitottan viszonyulni a világi teológusokhoz. Vonják be őket a plébániai munkába, bízzanak bennük – mondta. Ugyanakkor a teológiai hallgatók felelősségére is felhívta a figyelmet: hitelesnek kell lenni a mai világban, ez a legfontosabb elvárás a hívő emberekkel szemben. A hiteles kereszténységhez kiváló út a teológia tanulmányozása, amely által arra is képesek leszünk, hogy társainkkal megértessük Istent.

Vik János elmondta a jelenlévőknek, hogy az intézmény vállalta a szigorú járványügyi intézkedések betartását annak érdekében, hogy az egyetemisták Kolozsváron lehessenek, megtapasztalják az egyetemista életet. Ezért a hallgatóknak is tenniük kell a szabályok betartásával, és a védettséget biztosító oltás felvételével. Így remélhetőleg minél tovább megmaradhat a hibrid rendszer, és halasztható lesz az online tanítási módra való áttérés.

Az ünnepi szentmise végén László Attila főesperes ezüstmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

A gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézetben szeptember 29-én, Szent Mihály ünnepén került sor az tanévnyitóra.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: András Szabolcs

Magyar Kurír