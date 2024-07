Megmutatni az emberi élet helyes útját – Egyházmegyei Te Deum Szombathelyen

Közel négyszázan vettek részt az idei tanévzáró ünnepségen. Székely János megyéspüspök köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak, az oktatási intézmények minden dolgozójának az elmúlt tanévben végzett odaadó, lelkiismeretes munkájukért, amellyel segítették a diákok testi, szellemi, lelki fejlődését.

A püspök szentbeszédében kiemelte: a pedagógusok megérintik a gyermekek lelkét, segítik őket az emberi élet helyes útján.

Székely János megyéspüspök fontosnak nevezte, hogy a gyerekeknek ne csak a természettudomány értékeit tanítsák, hanem annak korlátait is. A diákoknak arról is kell beszélni, hogy az univerzumban van objektív rend, harmónia is, amit tiszteletben kell tartania az emberiségnek. Fontos lenne, hogy a gyerekek lelkét megérintse a jó, a szent, hogy a helyes irányba forduljon az életük – mondta a főpásztor.

A szentmisében átvette igazgatói megbízását Czupor Attila, a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola és Molnár Terézia, a jánosházi Szent Imre Általános Iskola új vezetője.

Átadták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított Szent Gellért-díjakat.

Ezüst fokozatban Baloghné Incze Melinda, a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola és Szeléné Iván Henrietta, a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola pedagógusa részesült.

A Szent Gellért-díj arany fokozatát Németh Roland, a szombathelyi Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium; Tonweber Ágnes, a szentgotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskola; Kovács Zsuzsanna, a szentgotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötneki Általános Iskolája; valamint Bíró Kinga és Hidegh Lászlóné, a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola pedagógusai vehették át Székely János megyéspüspöktől.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír