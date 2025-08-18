Megnyílt Máger Ágnes festő- és grafikusművész kiállítása Székesfehérváron

SzínKép címmel megnyílt Máger Ágnes festőművész kiállítása a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában augusztus 9-én. A tárlat jól tükrözi a művész alkotói tevékenységét, összefoglalja életpályáját, bemutatva személyiségét. A kiállítást, amely szeptember 9-ig látogatható, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök nyitotta meg.

A megnyitón Jakubek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója – Martos Gábor művészeti író nyomán – a színek és formák nagyszerű varázslójának nevezte az alkotóművészt, aki sosem magának alkotott, hanem mindig a kiállítótermek közönségére koncentrálva akarta megosztani gondolatait, érzéseit. Mint elmondta: egyedi vallásos témájú alkotásai mindegyik figuráján ott van az isteni kegyelem mellett az emberi érzelemvilág is.

Major Gyöngyi, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta: Máger Ágnes azon kevés kortárs festő közé tartozik, akik egyrészt vállalják művészetükben a nemzeti sorskérdésekkel való foglalkozást, másrészt vállalják hitbéli hovatartozásukat és elkötelezettségüket.

A kiállítást Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyéspüspöke nyitotta meg. Bemutatta Máger Ágnes eddigi pályafutását; a művészt, akihez tematikailag közel áll a bibliai téma, a mitológia, az irodalmi, a zenei identitás és a panteisztikus ihletettségű tájképfestészet is. A művésznőt színekkel virtuózan játszó, álomszerű hangulatot adó alkotóművésznek nevezte, aki nemcsak képviseli a keresztény és a nemzeti értékeket, hanem fontos számára, hogy lelkületét, gondolkodásmódját másoknak is továbbadja.

Újváry Zsuzsanna, a PPKE mestertanára és a Kortárs Női Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója a művésznő kiállított képeit tematikusan négy nagy csoportra osztotta. Szakrális, történelmi és színkép alkotásokra – amelyek valóban varázslatosak –, illetve az absztrakt művekre, amelyek mögött mély érzelmek húzódnak meg. Az első két csoport inkább narratív jellegű, bár a színek és a koloritás eszközei azok esetében is nagyon fontosak. Kifejezik a művész mondanivalóját, és egyfajta lehetőséget sugallnak a továbbgondolásra.

Máger Ágnes SzínKép című kiállítása szeptember 9-ig látogatható a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában.

