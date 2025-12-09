Megnyílt a vatikáni betlehemkiállítás – Hat magyar alkotás is megtekinthető

Daru Péterné tojásfestő, népi iparművész pulykatojásokból készült alkotása festett-maratott technikával készült, és keretes fonott kosárban látható. Az alkotás a Jézus születésének története címet viseli.

Dávid Ilona nyugdíjas gépészmérnök, amatőr alkotó Felragyogott a betlehemi csillag című műve vörösréz lemezen tűzzománc technikával készült.

Gergely Andrea 25 centiméter magas kerámia Madonnája a kisded Jézust tartja kezében. Szűz Mária ruháját életfa díszíti.

Kiss István fafaragó, népi iparművész, Király Zsiga-díjas, Gránátalma-díjas, Magyar Kézműves Remek-díjas, Martin György-díjas alkotó betlehemi jelenete hárs- és égerfából készült, és egy hegedűbe lett beépítve. Középen egy szalmakévén ül Szűz Mária, karjában a kis Jézussal. Felette a hegedűn térdelő angyal tartja a Glória feliratú szalagot. Jobboldalon a háromkirályok helyezkednek el, kezükben ajándékokkal. Felettük a betlehemi csillag mutatja az utat. A hegedű fogólapján egy angyal térdel, a pásztoroknak hozza a jó hírt az üdvözítő születéséről.

Molnárné Sánta Margit csuhé és sásból készült betleheme Az angyal és a szent család címet viseli.

A hatodik magyar betlehemet, Lócziné Gödény Judit mézes-bábos népi iparművész mézeskalács alkotását Debrecen városa adományozta a nemzetközi kiállításnak.

A szentévi betlehem-kiállításon a magyar alkotások részvétele a szentszéki magyar nagykövetség közreműködésével valósult meg.

A hagyományos karácsonyi kiállításra az idén 23 országból több mint 130 alkotás érkezett. Az ünnepi tárlatot, amelyet nyolcadik alkalommal rendeznek a Szent Péter téri kolonnádban, Rino Fisichella érsek, a jubileumi szentév vatikáni szervezőbizottsága vezetője nyitotta meg.

Az európai országok között szerepel Franciaország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Horvátország, Svájc, de érkezett betlehem a többi között az Egyesült Államokból, Peruból, Venezuelából, Brazíliából, Dél-Koreából, Eritreából, Japánból, Indonéziából, Indiából.

Az alkotók a legkülönbözőbb agyagokat használták fel: selymet, gyantát, polisztirolt, banánrostot, üveget. Van teniszütőkből készült születésjelenet, az Atac római közlekedési vállalat pedig egy régi autóbusz darabjából készített betlehemet. A kiállítás január 8-ig látogatható ingyenesen, foglalás nélkül.

Forrás: MTI

Fotó: Terre Di Presepi Facebook-oldal

Magyar Kurír