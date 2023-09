Megnyitotta kapuit a Pázmány Péter Kollégium Budapesten

Az egyes karokhoz kapcsolódóan a PPKE alapítása óta működtek kollégiumok, ám közös, karközi kollégium eddig nem volt: az új épület 2023 szeptemberében nyitotta meg kapuit. A kollégium Kőbányán, a Bihari és a Balkán út kereszteződésében, az egykori Götz-babagyár frissen felújított négyszintes épületében ad otthont lakóinak. Elsőként az egyetem négy szakkollégiumának diákjai költöztek az épület két felső szintjére, majd 2024 januárjától az alsó szintekre is elindul az egyetemi kollégiumi felvételi eljárás, amely minden pázmányos hallgató számára nyitott lesz.

A kollégium igazgatója, Mátyus Norbert köszöntőbeszédében visszaemlékezett arra az időszakra, amikor a kétezres években a milánói katolikus egyetemre járt előadni és kutatni. Mindig az egyetem legjobb kollégiumában szállt meg, ahol a folyosón fényképek lógtak a kollégium megnyitásáról: az egyik 1922-ből és egy másik 1933-ból – ekkor alakult meg a milánói katolikus egyetem, amely egyébként kiemelt partnerintézménye a Pázmánynak is. A fotók alatt olasz nevek voltak olvashatók. „Később kiderült, hogy ezek az emberek aztán mind miniszterek, diplomaták lettek, sőt ott volt köztük XI. Piusz pápa is” – idézte fel az intézetvezető, és azt kívánta a kollégium lakóinak, hogy ha valaki száz esztendővel később a Pázmány Péter Kollégium megnyitóján készült fényképekre tekint, akkor csupa olyan embert lásson, aki elérte a maga elé kitűzött célokat.

Szavait Kuminetz Gézának, a PPKE rektorának ünnepélyes beszéde követte, melyben kiemelte: nagy lépés a budapesti kollégium megnyitása. „Az ember midőn él, reflektál élete eseményeire, és ha az ember filozofál, óhatatlanul gondol arra, hogy melyek azok a termékeny eszmék, amelyeket meg tud valósítani, amelyek az alkotáshoz szükségesek” – fogalmazott a rektor, majd hozzátette, legalább ennyire fontos az is, hogy közben legyen hol lakni. A Pázmány Kollégium erre kínál megoldást – hangsúlyozta.

A rektor szólt arról is, hogy az egyetemistaként eltöltött évek alatt az a legfontosabb, hogy a hallgatók találjanak igazi mestereket, akiktől további motivációt kaphatnak, hogy tudjanak töltekezni mindazokkal a szellemi javakkal, amelyeket az egyetem kínál, és hogy nemzettudatukban és katolikus identitásukban is megerősödjenek. Mint mondta, az egyetem hallgatói között vannak nem vallásgyakorló fiatalok is, tőlük kellő nyitottságot kért.

„A ház ugyanakkor csak egy ház, amelyből otthont kell teremteni a Lélek segítségével. Hogy ne csak egy fedél legyen a fejünk felett, hanem valóban második otthonunkként szolgáljon, és hogy az igazi kulturálódás háza legyen” – fogalmazott Kuminetz Géza, a PPKE rektora.

A beszédek után Alessandro Caprioli egyetemi lelkész megáldotta a Pázmány Péter Kollégiumot, amely ezzel hivatalosan is megkezdte működését.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír