Megnyitotta a tanévet a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

A rendezvényen beszédet mondott Kovács Zoltán, a házigazda szakkollégium igazgatója; Vörös Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusának főigazgatója; Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere; Fixl Renáta, a Hanns Seidel Alapítvány magyarországi irodavezetője, valamint Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára.

A délutáni program inspiráló volt: Radics Gigi és Kökény Attila moderálásával beszélgetésre került sor a Roma Ifjúsági Kerekasztal tagjai, valamint volt szakkollégisták részvételével. A diskurzus során konkrét élethelyzeteken keresztül tapasztalhatták meg, milyen értékes és jól felkészült értelmiségiek kerülnek ki a roma szakkollégiumi rendszerből – ez a beszélgetés mindannyiukat megerősítette abban, hogy jó úton járnak. Az esti hangulatot a Khamoro Band lendületes koncertje koronázta meg.

A vasárnapi fő programpont a helyi lovasakadémián megrendezett lenyűgöző bemutató volt. A közönség állva tapsolt a látottak után.

A program végén a tanévnyitót méltó módon zárták le a köszöntők: Kovács Zoltán mint házigazda; Kovács Edit társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkár, valamint Biczó Gábor, a Roma Szakkollégiumok Egyesületének elnöke beszéltek.

A miskolci szakkollégium diákjai is aktívan részt vettek az eseményeken, és mindannyian úgy érezték, hogy értékes élményekkel, új barátságokkal és motivációval térhetnek vissza a tanulmányi évre. A vendéglátás, a programok színvonala, a közösségi élmény mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ez a hétvége emlékezetes maradjon számukra.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Szöveg és fotó: Görögkatolikus Roma Szakkollégium

Magyar Kurír