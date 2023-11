Megújult a 230 éves jászalsószentgyörgyi templom

Az ünnepi szentmise elején Soós Tamás plébános köszöntötte a 230 éves templom hívei nevében a főpásztort, s megköszönte az Egri Főegyházmegye segítségét, mellyel a munkálatokat támogatták.

A település fiataljai egy általuk készített rózsafüzért adtak át Ternyák Csaba érseknek.

A főpásztor örömét fejezte ki, hogy nagy számban jelentek meg a közösség tagjai az ünnepségen, köztük sok gyermek és fiatal.

Ezt követően az egri érsek megáldotta a megújult falakat, és a bűnbánat jeleként a híveket.

A főpásztor szentbeszédét Pilátus Jézushoz intézett kérdésével kezdte: „Tehát király vagy?” Jézus igennel válaszol, azonban tudhatjuk, hogy ez nem hasonlítható a földi királysághoz.

A magyar szent királyok jutnak eszünkbe: Szent István, Szent László és a magyar uralkodók sorában Mátyás király, az igazságos, aki gyakran álruhában is járta az országát, hogy megismerje.

Jézus is úgy király, hogy nem visel koronát, nem uralkodik, és nem ítélkezik halálos ítélettel. Mégis igazi király, aki nemcsak egy bizonyos területnek, hanem a világmindenségnek Ura – erre emlékeztet bennünket Krisztus Király ünnepe.

Az evangélium arra is tanít, hogy amikor segítünk valakin, egy rászorulón, akkor Jézus Krisztusnak segítünk. Ezért is fontos, hogy élet legyen a karitászcsoportokban, hogy a felebaráti szeretetnek legyenek külső megnyilvánulásai is – hangsúlyozta Ternyák Csaba.

Rövidesen kezdődik az adventi időszak. Jézus Krisztus születésének ünnepére készülünk – emlékeztetett szentbeszédében az egri érsek. – Ezt olyan szívvel kell tennünk, melynek segítségével felismerjük a másik emberben Krisztust.

„Ilyen lélekkel vagyunk együtt ebben a csodálatos templomban, mely már messziről hirdeti, nemcsak a jászalsószentgyörgyieknek, hanem mindenkinek, hogy fontos az Isten jelenléte nemcsak a templomban, hanem az életünkben is” – zárta tanítását a főpásztor.

*

1703-ban már állt egy kis templom Jászalsószentgyörgyön, ám a történelem viharai nem kímélték az épületet. A mai templom építése 1790-ben kezdődhetett meg. Művészi igényességgel alakították, gyarapították az évek során.

A Szentháromság-templom festett üvegablakai Róth Miksa munkái. A főoltárkép és a mellékoltárok festményei Sajósy Alajos egri festő alkotásai – az 5 × 2,5 méteres nagyságú központi alkotás Van Dyck nyomán készült. A falfestményeket Mihályi Antal fővárosi festőművész festette. A kupola közepén Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festményének másolata, egy másik boltozaton pedig Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című freskójának másolata látható. A templom óraszerkezetét 2002-ben újították fel. A renovált templombelsőt 2008. március 8-án adták át, ünnepélyes keretek között.

A közelmúltban végzett munkálatok során a templom főhomlokzatát állították helyre, és megoldották az épület vízelvezetését.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Magyar Kurír