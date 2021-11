Megújult a felsőpáhoki templom belseje

A felújítás több ütemben zajlott, elhárították többek között az épület mozgásából adódó károkat, újraburkolták a szentélyt, újrafestették az oldalfalakat, megújult emellett a liturgikus tér: új ambó, előkészítő asztal, tabernákulum készült, új szőnyegeket is vásároltak.

A belső felújítás összköltsége mintegy 2,5 millió forint volt. A felújítást a Veszprémi Főegyházmegye 2 millió forinttal támogatta, emellett a hívek adományával, az önkormányzat segítségével, valamint társadalmi munkával sikerült szebbé varázsolni a templombelsőt.

A szentmise elején Kiss László megáldotta az újjászületett templombelsőt.

Szentbeszédében az esperes-plébános kiemelte, a templom áldozatbemutatási hely, ugyanakkor közös otthonunk. Innen indul el keresztény életünk a keresztség szentségének felvételével, és itt fejeződik be, amikor halálunk után bemutatják értünk az engesztelő áldozatot. Nekünk a templomra úgy kell nézni, mint az otthonunkra, egy közösség közös otthonára. Folyamatosan gondozni kell, ápolni kell, meg kell becsülni, és profán dolgokra soha nem lehetett és nem is szabad használni, hiszen az Istennek van szentelve. Itt dobog az örökké dobogó szív az Oltáriszentségben, amely a mi szívünk mellett is ott dobog, és innen származik számunkra minden kegyelem. A templomban gyűjtünk erőt az élet nehézségeihez, itt tesszük le a bánatunkat, elmondjuk az örömeinket, itt kapjuk az Isten áldását is.

A prédikációban elhangzott, hogy Jézus Krisztus mindannyiunkat folyamatosan hív, azonban mi sokszor visszautasítjuk meghívását, nem foglalkozunk vele és indokokat keresünk, hogy miért nem jövünk el hozzá.

Kiss László hangsúlyozta, mindannyian Jézus Krisztusból nyerünk erőt az élet küzdelmeihez, örömmel kell eljönnünk a templomba, és úgy kell rá tekintenünk, hogy ez a közös otthonunk, ahonnan az út a mennybéli dicsőségbe vezet.

A szentmise végén Bóka Tibor plébános köszönetét fejezte ki Kiss László esperes-plébánosnak a felújítás támogatásáért, valamint mindazoknak, akik bármilyen módon segítették a munkálatokat.

Elhangzott, hogy az egyházközség reményei szerint a jövőben megújulhatnak a templom padjai is.

