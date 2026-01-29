Megújult a nyírteleki római katolikus plébánia épülete

2026. január 29., csütörtök
Ünnepi eseménynek adott otthont Nyírtelek január 25-én, amikor püspöki hálaadó szentmise keretében került sor a megújult plébániaépület megáldására. A hívek nagy számban gyűltek össze, hogy együtt adjanak hálát a közösség életében mérföldkőnek számító beruházásért. A főként helybeli vállalkozók és szakemberek kivitelezésében tetőcserére és közösségi tér kialakítására került sor.

Kiss Tibor plébános köszönő beszédében kifejtette, hogy a plébánia nem csupán egy épület, hanem a találkozás, az imádság és a szolgálat helye. Kiemelte, hogy a megáldott falak között a jövőben is erősödhet a közösségi összetartozás, valamint a hit továbbadása a fiatalabb nemzedékek számára.

A szentmise zárásaként Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a felújított plébánia épületét.

Az ünnepi szentmisén részt vettek a helyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola dolgozói és tanulói, a település országgyűlési képviselője, valamint mindazok, akik munkájukkal vagy támogatásukkal hozzájárultak a megvalósításhoz.

A főpásztort a „szentannás” diákok és a hívek nevében Bakó Bianka és Szabó Klaudia 6.b osztályos tanulók köszöntötték szavalatukkal.

A liturgián az iskola énekkara szolgált Nagy György ének-zene tanár vezetésével.

Szöveg: Kántorné Kerülő Andrea hittanár

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

