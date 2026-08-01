Megújult a szolnoki belvárosi templom szentélye

A szolnoki belvárosi Szentháromság-templomban február 23-a óta a szentélyt jórészt elfedő állványrengeteg fogadta a szentmisére érkezőket.

A szentélyben ez idő alatt restaurátorok dolgoztak a szentély újrafestésén, hogy a hívő közösség nagyvonalú adakozásának köszönhetően méltó, barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere.

Július 9-én bontották le a szentély újracsinosításához felállított állványzatot, így újra teljes pompájában tündökölhet Szolnok legrégebbi műemléképülete.

A nemrégiben, 2019-től 2021-ig tartó korábbi, nagyszabású felújítássorozat érintette a belvárosi nagytemplom hajóját, a plébániát, a rendházat és a vártemplomot is, ám az akkori munkálatok során forráshiány miatt a szentély újrafestése nem kezdődhetett el.



Az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forintból a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult.

A szentélyen dolgozó Tarr György restaurátor és fia, egyben segédje, Tarr Máté látványos munkát végzett az épületbelsőn. A felújítás az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által is jóváhagyott tervezet alapján történt.

A falkutatások során kiderült, hogy a templom festése rendkívül összetett, hiszen szinte minden korszak hozzátette a magáét. A 2000-es évek fordulóján csupán egy egyszerű díszítőfestés került a falakra, míg korábban, 1909-ben egy sötétkék, arany csillagokkal díszített égboltozatot festettek a szentélybe. Ezt a korstílusnak megfelelő korábbi kompozíciót a szakértők végül teljesen elvetették, így most egy méltó, egységes barokk hangulatú díszítést kapott a belső tér.

„Munkám során felhasználtam a hajóban rekonstruált előző festések jellegzetességeit is. Mivel célom a sötét szentély világosabbá tétele volt, ezért az átvett motívumokat világosabbá is tettem. Ez az oszlopok márványfestésére vonatkozik leginkább, amellett fontos szempont volt a felület kőszerűségének imitálása. Bizakodom, hogy az általam elképzelt dekoráció pozitív fogadtatást kap” – mondta Tarr György restaurátor művész.

„A szentély felújításával, a kolostori kerengő és kvadrum homlokzatfestésével végeztünk az egész épületegyüttes hosszú ideje tartó renoválásával” – mondta örömmel és hálával Gáspár István plébános, akinek a kezdeményezésére a templom szentélye megújult.

Forrás és fotó: Szolnok, Belvárosi Plébánia

Magyar Kurír