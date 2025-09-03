Megújultak a veszprémi Davidikum kollégium szobái az új tanévre

Hazai – 2025. szeptember 3., szerda | 13:19
14

Ünnepi eseményre gyűltek össze augusztus 31-én diákok, szülők és pedagógusok a veszprémi Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégiumban: Udvardy György veszprémi érsek megáldotta a megújult második emeleti szobákat, és hivatalosan is megnyitotta az intézményt a 2025/26-os tanévre.

A vendégeket Dobosné Burján Adrienn igazgató köszöntötte, aki kiemelte: a kollégium elsősorban a diákok otthona, ahol a bentlakás mellett közösségben és keresztény értékrendben gazdagodhatnak.

„Szeretnénk, ha az itt töltött évek valódi otthonélményt és meghatározó közösségi tapasztalatot jelentenének számotokra” – fogalmazott, megköszönve a szülők bizalmát és a fenntartó támogatását.

Darnai János lelkiigazgató háláját fejezte ki az érseknek, hogy szívén viseli a kollégium ügyét. Emlékeztetett: az egyházi intézményekben a diákok olyan krisztusi értékrendet kaphatnak, amely életük stabil alapja lesz. „Az embernek két szárnya van: a tudás és a hit – mindkettő nélkülözhetetlen az élet repüléséhez” – idézte II. János Pál pápát.

Dékány Árpád Sixtus, a Veszprémi Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) vezetője a remény szentévéhez kapcsolódva hangsúlyozta: a kollégium célja, hogy a fiatalok saját reményüket és jövőképüket alakítsák ki, a szülőkkel együttműködve. „A kollégiumi élet nemcsak tanulásra, hanem önállóságra és felnőtté válásra nevel – mindezt krisztusi értékek mentén, hogy a fiatalok valóban teljes emberekké váljanak.”

Halmay Gábor önkormányzati képviselő személyes emlékeit megosztva emelte ki, hogy a kollégium mindig a megújulás és a közösségi épülés színhelye. „A város számára is öröm látni, hogy a Davidikum mindig képes megújulni, és olyan közösséget teremt, amelyben a jövő hívő és felelős polgárai nőnek fel.”

Udvardy György érsek beszédében a szülők és diákok élethelyzetére reflektálva rámutatott: a középiskolás években a fiatalok egyre inkább a kortárs közösségben fedezik fel saját identitásukat, korlátaikat és tehetségeiket. „Mindez azonban csak Isten áldásával lehet teljessé, ezért jó, hogy most közösen kérhetjük ezt” – mondta.

Hangsúlyozta: „A keresztény közösségben mindig lehetőségünk van megtapasztalni, hogy életünk Krisztushoz tartozva válik teljessé és boldoggá.”

Az érsek külön kiemelte Bódi Mária Magdolna, a hamarosan boldoggá avatandó vértanú példáját, aki derűvel, hűséggel és szeretettel élte meg elköteleződését Krisztus mellett, és akinek alakját a kollégium diákjai is példaként állíthatják maguk elé.

A főpásztor a beszéd után megáldotta a kollégium megújult szobáit, berendezéseit, Isten áldását kérve a diákokra és szüleikre is.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #oktatás-nevelés

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató