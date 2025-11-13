Megválasztotta új elnökét és alelnökét az amerikai püspöki konferencia

A püspöki testület tagjai Baltimore-ban üléseznek november 10. és 13. között. Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája (U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB) az ülés második napján megválasztotta Paul S. Coakley-t a testület elnökévé, aki Timothy P. Broglio érseket követi a poszton. Az alelnöki pozícióban Daniel E. Flores püspök váltja William E. Lori baltimore-i érseket.

Tíz jelölt közül választottak a főpásztorok. Paul S. Coakley érsek 128 szavazatot kapott, ezzel megelőzte a 109 szavazatban részesülő Daniel E. Florest a harmadik fordulóban. Az alelnöki posztért folyó szavazáson Flores püspök az első fordulóban nyerte el az alelnöki posztot a fennmaradó kilenc jelölt közül. Mindkét püspök hároméves mandátumot tölt be új tisztségében.

A püspöki konferencia új elnöke, Paul S. Coakley érsek 2022 óta a konferencia titkárának szerepét töltötte be; a titkári székben is Timothy Brogliót követte. Újraválasztást követően 2027-ig lett volna a konferencia titkára, utódjáról is a jelen ülés során szavaznak a püspökök.

Paul S. Coakley-t 1983-ban szentelték pappá a Wichitai Egyházmegye (Kansas) számára; 2004-ben lett salinai (Kansas) püspök. 2010. december 16-án nevezte ki XVI. Benedek pápa Oklahoma City negyedik érsekévé. Püspöki mottója: „Duc in altum” Lukács evangéliumára utal, arra a jelenetre (Lk 5,4), amelyben Jézus biztatja az apostolokat, hogy evezzenek mélyre, és vessék ki hálóikat.

Coakley érsek azt írta az X közösségi médiás oldalon (a korábbi Twitteren): megtisztelőnek érzi püspöktestvérei bizalmát, hogy őt választották, és azt kérte, imádkozzanak érte, hogy „hűséges intézőként és bölcs szolgaként tudjak tevékenykedni, egységben Szentatyánkkal, Leó pápával, valamint püspök- és paptestvéreimmel”.

Daniel E. Flores püspök az USCCB Doktrinális Bizottságának volt elnöke. 2006-ban nevezték ki püspökké; a szinodalitásról szóló szinódus főtitkárságának rendes tanácsában is közreműködött. Püspöki jelmondatát Aquinói Szent Tamástól választotta: „Verbum mittitur spirans amorem”.

Forrás: USCCB.org; Vatican News angol nyelvű szerkesztőség

Fotó: Vatican News

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír