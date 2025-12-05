Megválasztották az Északi Evangélikus Egyházkerület új püspökét

Az Északi Evangélikus Egyházkerület elnöksége, Fabiny Tamás püspök és Fábri György egyházkerületi felügyelő személyesen és levélben is gratulált Keczkó Pál megválasztott püspöknek.

Mint írják: „Hálát adunk életéért, eddigi szolgálatáért. Kérjük Isten kegyelmét, hogy életének ebben az új szakaszában erősítse őt, adjon neki bölcsességet, hogy az Ő akarata és tetszése szerint pásztorolja a rábízottakat. Isten áldja meg szeretteivel együtt, akik mint eddig is, támaszai lehetnek az útján.”

*

Fabiny Tamás 2026. január 31-én, szombaton 14 órakor a budavári evangélikus templomban istentisztelet keretében búcsúzik az egyházvezetői szolgálattól. 2026. február 5-én vonul nyugdíjba.

*

Keczkó Pál 1977. október 9-én született. Apai és anyai ágon is a Nógrád megyei Ősagárdról származik. Hároméves volt, amikor családja Vácra költözött. A helyi gyülekezetben nőtt fel, ott konfirmált, édesapja presbiter volt.

Budapesten járt középiskolába, ahol számítástechnikai programozóként végzett. 1998-ban kezdte meg teológiai tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Baán Szilviával, akivel 2003-ban házasodtak össze. Beosztott lelkészi szolgálatukat Pilisen végezték.

2006-ban került Budahegyvidékre, ahol egy évvel később parókus lelkésznek választották. 2018-tól a Budai Evangélikus Egyházmegye esperese, 2021-től a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozókat szervező Tízek tagja, 2024 őszétől az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese.

A házaspárnak három gyermeke van.

Forrás és fotó: evangelikus.hu

Magyar Kurír