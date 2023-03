Megválasztották a Piarista Rend Magyar Tartományának új asszisztenseit

Wettstein József SP

1956-ban született, 1984-ben tett örökfogadalmat és 1985-ben szentelték pappá. Szerzetesi neve: a Legszentségesebb Oltáriszentségről nevezett Wettstein József. 1988-tól Budapesten tanított matematikát és hittant, valamint audiovizuális szakkört is vezetett, amelyhez 11 éve már az országos Ökumenikus Diákfilmszemle is kapcsolódik. Kétszer volt Budapesten házfőnök és a tartományfőnök asszisztense is, volt a Kalazantínum növendékházban prefektus is. 2019-től Vácon házfőnök, templomigazgató és hittanár.

Nagy Attila SP

1971-ben született, 1997-ben tett örökfogadalmat és 1998-ban szentelték pappá. Szerzetesi neve: a Szentháromságról nevezett Nagy Attila. 1998-tól tanított a váci, egy-egy évet a budapesti és nagykanizsai piarista iskolákban. Mindhárom iskolában igazgatóhelyettes is volt. 2005-től Kecskeméten tanított, két évig a kollégium igazgatója is volt. 2007-től 2017-ig az iskola igazgatója volt. 2011–2015-ig a tartományfőnök asszisztense. 2017-től házfőnök és pasztorális vezető az iskolában. 2019-től a tartományfőnök asszisztense.

Szabó László SP

1977-ben született, 2002-ben tett örökfogadalmat, 2003-ban szentelték pappá. Szerzetesi neve: Jézus Szentséges Szívéről nevezett Szabó László. 2005-től tanított a gödi szakiskolában, majd igazgatóhelyettes és 2008–12-ig az iskola igazgatója volt. 2012-től Szegeden volt gimnáziumi tanár majd házfőnök, 2014-ben ismét Gödön házfőnök, valamint a cigánypasztoráció tartományi felelőse lett. 2015-től Sátoraljaújhelyen dolgozik, a helyi piarista közösség vezetője, templomigazgató és 2017-től a szegény gyerekekkel foglalkozó sátoraljaújhelyi Piarista Tanoda vezetője. 2019-től a tartományfőnök asszisztense.

Galaczi Tibor SP

1981-ben született, 2007-ben tett örökfogadalmat, 2008-ban szentelték pappá. 2008-tól Kecskeméten volt tanár, 2021-től pedig Szegeden tanít. 2022-től pszichológusként is segíti a fiatalokat.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír